DRAMA PORODICE PELINKOVIĆ POTRESLA AMERIKU! Sin upucao roditelje nakon svađe - RAZLOG KRVAVOG PIRA BIZARAN!

Tinejdžer je navodno priznao da je pokušao da ubije roditelje posle svađe.

Adnan Pelinković (18), koji se sumnjiči da je iz vatrenog oružja ubio svoju majku Miniru (51), a ranio oca (54) u njihovom domu u Staten Ajlandu, navodno je priznao sve u policiji.

- Pokušao sam da ih ubijem - rekao je Pelinković policiji.

Mladićeva majka, koja je upucana u predelu grudnog koša, preminula je po prijemu u bolnicu oko 18.20 časova. Otac Enver je navodno lakše povređen u pucnjavi.

Tinejdžer je, prenose američki mediji, uzeo očev pištolj nakon što se tokom večere posvađao sa ocem i majkom. Prema nezvaničnim informacijama, svađa između roditelja i sina je izbila zbog njegovog odabira televizijskog programa.

Adnan se tereti za ubistvo, pokušaj ubistva i nezakonito posedovanje vatrenog oružja i ostaće u pritvoru do suđenja, koje je zakazano za petak.

Komšije Pelinkovića rekle su za medije da je porodica uglavnom bila povučena.

- Rekli bi "dobar dan" u prolazu. Video bih ih u dvorištu kada peru kola ili sređuju nešto po bašti - rekao je jedan komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Isti komšija tvrdi da je Adnana video svega jednom, ili dva puta, kao da i nije živeo u kući. Mislio je da je bračni par upucao neki provalnik, a onda je saznao da je osumnjičen sin.

- Bio sam u šoku. To nije uobičajeno, pogotovo ne za naš kraj. Naravno, u porodicama dolazi do svađa, ali ne do ovog - rekao je komšija.

I druge komšije kažu da su mislili da je porodica upucana tokom pljačke.

- Porodica je živela ovde u kraju oko 20 godina - rekla je komšinica.

Autor: