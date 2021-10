Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, istakao je za Pink, da je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić imala konkretne stvari na umu kada je iznela tvrdnje da je bio planiran atentat na predsednika Aleksandra Vučića.

- Tada je pronađeno i snajpersko oružje, a ima i onaj video snimak da su oni išla na isprobavanje oružja, a takvo oružje se ne koristi sigurno na napad na suparnički klan, već za likvidaciju nekoga ko je pod posebnom zaštitom, kome ne možete fizički da priđete. Podsetimo se da je i premijer Đinđić ubijen iz snajperskog oružja - ukazao je on.

Kako navodi, prvi put se o takvim konkretnim navodim javno čulo od premijerke koja je rekla da je bilo indicija da se na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji, na Svetog Savu, pripremao pokušaj atentata na predsednika Republike.

- To je verovatno osujećeno zbog hapšenja klana Belivuk, ali i zbog promena u MUP-u novembra 2020. godine, koje su i dovele do destrukcije tog klana. Sve je to ista kuhinja – i prisluškivanje i praćenje i Belivuk i Jovanjica i davanje podataka opozicionih liderima iz tajkunskim političkim strankama, sve je to išlo iz jedne kancelaraije u MUP-u - precizira Vučević.

Vučević ističe da se dugo čeka da dobijemo odgovore na sva ta pitanja, ali navodi da prvo treba videti šta će bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović reći.

- Nije dovoljno da te odgovore dobijemo samo medijski, moramo ih dobiti u postupcima, pred tužilaštvom i sudom. Ne možete da ostanete spokojni kada čujete da je predsednik države najmanje prisluškivan 1.882 puta! Ili kada dođe optuženi Koluvija i kaže da je na njega vršen pritisak dok je bio u pritvoru da optuži brata predsednika Vučića i još kaže da mu je to rekao neko iz kabineta. Podneo sam krivičnu prijavu da se utvrdi da li je Andrej Vučić bio u kontaktu ikada sa Koluvijom, Vršeno je veštačenje telefona i utvrđeno je da se nikada nisu čuli. Ovo nije pokušaj da se Koluvija abolira i to niko ne spori. Ovde je zanimljivo da je neko ko je zadužen za bezbednost građana došao i rekao mu – hajde ti da optužiš Andreja Vučića - kaže Vučević.

- Svoju dušu sam spasao kada sam decembra 2019. i na sednici Predsedništva i GO SNS javno rekao da postoje centri moći koji rade protiv predsednika Vučića. Na kraju se sve otpetljalo i pokazalo. Danilo Vučić je izložen najgoroj mogućoj kampanji godinama i ja sam prilično siguran da je njemu život u jednoj meri uništen. Prosto je nemoguće da to ne ostavi traga na njemu sada kada se on formira kao ličnost, a nalazi se pod konstantnom paljbom raznih optužbi. On je napadan i optuživan za sve i svašta – za navijače, da li kuva, s kim sedi u kafiću. Neka svako od vas zamisli kako bi se osećao da dođe kući, a porodica vam kaže – mi ne možemo ovo da izdržimo zbog tvog posla, mi ne možemo normalno da živimo, jel tvoj posao toliko vredan!

Komentarišući navode medija iz regiona koji se bave Danilom Vučićem, i šta je njihov cilj, Vučević kaže:

- Razumemo sam da je Danilo Vučić najgori sin i da Aleksandar Vučić ima problem u porodici, pa ne može da vodi državu. To žele da poruče i to je njihov koncept - kriminalizacija i demonizacija cele porodice. I ako se, ne daj bože, nekome od njih nešto desi – komentarisaće se – pa, prirodno je da se nekome nešto desi kada živi takvim životom! – ističe on.

Vučević smatra da je moguće da nekome zbog regionalne politike i odgovara da je predsednik Vučić pod težom psihološkom situacijom.

- Zbog otimanja Kosova ili ukidanja RS, i nekome spolja više odgovora da nema sagovornika za pregovaračkim stolom koji je osokoljen podrškom, nego nekog ko je ophrvan problemima. Još da mu ti problemi dolaze iz najbližeg okruženja i da njegova porodica smatra da je to zbog njegovog posla. Takav vam je sagovornik zgodniji za pritisak. Možda je krajnji cilj da on odluči da se iz privatnih razloga povuče. Nije čudno što su se odmah uključili Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Priština. Stalno se optužujemo za neku velikosrpsku hegemoniju a mi smo platili najveću moguću cenu u ljudskim životima da bi njima osvojili slobodu - ukazao je.

Vučević kaže da će u SNS pružiti šansu novim ljudima i ocenio da je prirodno posle pet godina na Izbornoj skupštini da se biraju neki drugi ljudi.

- Čemu onda novi ljudi, generacije koje stižu, čemu ljudi koji su se u međuvremenu priključili a dokazali su da rade? Prirodno je i nužno da stranka kaže da je verna principu promenljivosti u smislu kadrovske politike i da nikome ništa nije zagarantovano. Svako je podložan oceni – neko je radio bolje, neko lošije, neko je izgubio energiju, zalutao, otuđio se od stranke i od ljudi. U SNS ima prevelike tolerancije predsednika prema onima koji to ne zaslužuju. Nekada mi nije jasno zašto ne sankcioniše, zašto ne pokreće neke postupke koje bi po meni trebalo. Ta pričao diktaturi, o klimoglavcima, o tome da nema rasprave nije tačna. Kod nas itekako ima žustre rasprave, ima različitih pogleda i ideologije u nekim segmentima, ali to je prirodno. Stranka je uspela da očuva tu kompaktnost da se svi drže programa i cilja u načelu. A da je Vučić popustljiv prema nekim funkcionerima, to za mene je to nesporna činjenica - objasnio je Vučević.

On ističe da mu je nejasno „zašto SNS čeka sa kandidaturom za predsednika Republike, zašto ne kažemo da je to Aleksandar Vučić“.

- Smatram da treba jasno i glasno što pre da kažem o da je Vučić naš kandidat za predsednika Republike na izborima 2022. godine. Po meni, on ima moralnu obavezu da se kandiduje i da nastavi da sprovodi politiku koji je započeo i nema pravo da se povlači pred bitangama i tajkunima i da opet vidimo Srbiju pravcu u kome je bila do 2012. godine - zaključio je.