Palma: Zaštitnik građana prima platu od 400.000 dinara, a ne radi svoj posao! Moja ocena njegovog rada od 1 do 5 je MINUS 50

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ocenio je da današnji zaštitinik građana Srbije ne radi svoj posao.

- On prima mesečnu platu 400. 000 dinara neto plus doprinosi, to je nešto više od plate koju primaju četiri narodna poslanika, koji putuju i dolaze iz unutrašnjosti Srbije u Beograd. Ja postavljam pitanje zaštitniku građana da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanin, da li su deca predsednika Srbije građani i šta još treba da se desi da zaštitnik građana reaguje. Njegova reakcija do sada je bila da je zaštitnik miliona evra Dragana Đilasa, koji je i siledžija jer je tukao i ženu i tasta. Možda će zatštitnik građana da kaže da mu to nije u opisu posla, ali on mora da kaže šta je radio do sada i gde je potrošio državne pare. A predlogom novog zakona funkcija zaštitnika građana treba da bude sa mandatom od osam godina i šta ako ponovo budemo imali zaštitinika građana kao što su bila poslednja dvojica, Saša Janković i Zoran Pašalić. Njih ubiju slava i pare i glavu i više ne znaju šta rade i koliku štetu nanose Srbiji - izjavio je Plama danas u Skupštini Srbije, tokom rasprave o Predlogu zakona o zaštitniku građana.

Da li je zaštita građana i zaštita suvereniteta i integriteta naše države, kada neki iz dela opozicije, pre svega Dragan Đilas i Vuk Jeremić šalju laži o Srbiji evropskom parlamentu i ostalim evropskim institucijama, a to košta građane Srbije jer nas te njihove laži sprečavaju da uđemo u Evropsku uniju. Zaštitnik građana mora da prati i medijske izveštaje i pres kliping i da vidi koliko izjave tih opozicionara nanose štetu građanima Srbije, a mi u Skupštini Srbije usvajamo kodeks ponašanja narodnih poslanika jer to traži Evropska unija, a ta Evropska unija nije otvorila nijedno poglavlje sa Srbijom, iako naša zemlja ima najviše ocene i MMF -a i Svetske banke i po rastu BDP – a. Zašto zaštitnik građana nije regaovao kada su ona četvorica siledžija iz opozicije upala u Predsedništvo Srbije da se fizički obračunaju sa predsednikom Republike. Gde je tada bio zaštitnik građana. I Tužilaštvo u Srbiji loše radi. Policija dostavi dokaze Tužilaštvu, a onda se čeka po 5 - 6 meseci. Šta se čeka ljudi ? Ako je interes države da se otkriju dela i kazne počionici tih krivičnih dela, zašto se ćuti kada su u pitanju ljudi iz opozicije. I zašto zaštitnik građana ćuti ? Imali smo loše iskustva i sa prethodnim zaštitnikom građana, koji se bavio samo sobom i pripremao se za političke funkcije. Zaštitnik građana urušava sve ono što resorno ministarstvo i vlada dobro rade. Moja ocena rada zaštitnika građana i aktuelnog i prethodnog od 1 do 5 je minus 50 i da vrati pare jer ih nije zaradio i samo odmaže državi“, kaže Marković.

ĐILAS DA JE BRAO EVRE SA TREŠNJE NE BI TOLIKO ZARADIO

- Zašto Dragan Đilas ne kaže „kada sam bio direktor Kancelarije kod predsednika Republike Srbije Borisa Tadića imao sam 11 300 evra, a danas imam 619 000 000 evra. Da si sa drveta brao, da su trešnje, pa da je svaka mala trešnja evro i da imaš 50 ari ne bi toliko nabrao evra. To je bila trgovina moći i trgovina uticajem. Da li se po tom pitanju oglasio zaštitnik građana, jer to su pare od građana Srbije ? - kaže Marković.

PALMA LOGOPED

- I ko je u timu Dragana Đilasa i ide sa njim i obilazi Srbiju, onaj skremblovani i omutavljeni takozvani "svedok", koji je svašta lagao protiv mene, Branislav Radosavljević, koji je 6 puta hapšen i osuđivan zbog krađe automobila, a tobože se plaši od mene i nakon 5 minuta skremblovanog i omutavljenog njegovog govora na konferenciji za novinare, ja sam mu kao logoped vratio i glas i boju glasa. I taj omutavljeni skremblovani takozvani "svedok" Dragan Đilasa i njegove radnice Marinike Tepić ide sa njima u kampanju da tipuje automobile - izjavio je Marković.