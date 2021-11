Obradović: Zakonom o referendumu možemo se pohvaliti u svetu

Referendum će biti uspešan ako se na njemu pozitivno izjasni većina od izašlih birača, izjavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović povodom novog Predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Navodeći da se dosta prašine podiglo na temu šta vladajuća koalicija želi da postigne ukidanjem cenzusa, Obradović je podsetila da je Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi trebalo uskladiti još mnogo ranije, tačnije do 2009. godine.

"Neprikladno bi bilo da ove izmene Ustava koje očekujemo u oblasti pravosuđa izglasamo referendumom, odnosno po Zakonu o referendumu koji nije u skladu sa samim tim Ustavom i to jeste onaj osnov koji je bio glavni pri izmeni zakona", rekla je Obradović za Tanjug.

Ona je odbacila spekulacije koje su se pojavile u javnosti zbog toga što za uspeh referenduma više neće biti potrebno da izađe više od polovine upisanih birača, a u kojima se navodi da vlast želi da zloupotrebi referendum i da "progura" teme poput statusa Kosova i Metohije i projekta "Jadar".

Kako kaže, tema je isključivo potvrđivanje ustavnih promena u oblasti pravosuđa.

Obradović očekuje da će se predlog zakona naći pred poslanicima do kraja novembra, kao i da će se posle usvajanja ustavnih amandmana održati referendum o promeni Ustava u oblasti pravosuđa.

"Nadam se da ćemo to moći da potvrdimo na referendumu u januaru, a nakon toga bi parlament trebalo da potvrdi tu odluku koja je izglasana na referendumu u februaru", rekla je Obradović.

Što se tiče promena, sada su, kaže Obradović, utvrđene različite vrste referenduma, a to do sada nije bilo definisano, i to prema teritoriji gde se odvija, da li je republički, pokrajinski ili lokalni.

"Takođe smo promenili rokove za prikupljanje potpisa. Ranije je bio rok od sedam dana, a sada je produžen na 90 dana. Potpisi mogu biti prikupljeni i elektronski. Kod prikupljanja potpisa za narodnu inicijativu više nemate obavezu da obaveštavate MUP o tome", rekla je Obradović.

Kako kaže, sada su definisane sve faze referenduma, uključujući i pripremnu, kao i postupanje nadležnih skupština.

Ona dodaje da postoji razlika i da li je reč o inicijativi narodnih poslanika, odbornika ili birača.

"Dobro smo definisali trajanje referendumske kampanje, način finansiranja refenerendumske kampanje, sve one stvari koje su ranije bile nejasne, a u tome nam je značajno pomogla Venecijanska komisija", rekla je Obradović.

Obradović zaključuje da Srbija odavno nije imala bolji zakon kojim se može pohvaliti i u regionu, ali i u svetu.