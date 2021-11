Predsednik Srbije Aleksandar Vućić govorio je za Pink ekskluzivno iz Sočija, gde će se sutra sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Glavna tema susreta dvojice lidera biće gas, ali će se razgovarati o još važnih tema.

- Hvala Putinu na poštovanju koje ukazuje Srbiji, to je lepa vest za naše građane. Za nas je mnogo važniji rezultat - rekao je Vučić.

- Od formata je mnogo važniji rezultat. Sa Putinom će na stolu biti mnogo tema, jedna od njih gas - naveo je predsednik Srbije.

Osvrnuo se na navode pojedinih pripadnika opozicije da se sa Putinom ne dogovara cena gasa, jer on navodno nije taj koji odlučuje.

Očekivali su da putujem u Moskvu, a ne u Soči. Mlađan Đorđević i svi oko njega su Putina videli na razglednicama samo. Misle da je dovoljno samo da izgovaraju gluposti

- Naravno da je Putin taj koji odlučuje, da nije odavno bi završili pregovore. Došao sam da se borim za formulu. Kada znate formulu, onda znate koju ćete cenu dobiti. Mi hoćemo da razgovaramo i o formuli i fleksibilnosti. Šta god da uspemo da dobijemo to je od ogromnog ekonomskog značaja. Rusija vodi računa o svojim interesima, ali će siguran sam voditi računa i o prijateljskim odnosima sa Srbijom - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da Putin sigurno razume našu potrebu da rešenje bude najpovoljnije.

- Verujem u prijateljstvo predsednika Rusije, ako me pitate od koga najviše očekujem u Rusiji, to je Putin. On je uvek razumeo poziciju Srbije, on zna šta znači biti pod pritiskom, koliko je teško voditi politiku slobodarstva, zato najveću podršku očekujem od njega - naveo je Vučić.

Kako je dodao, lični kontakt između njega i predsednika Srbije je zasnovan na prijateljskom, bratskom odnosu dva naroda.

- Razumem Ruse kada se ljute na nekoga ko ne plati dug. Srbija ništa danas ne duguje Rusiji. To su važne stvari, gradili smo tu vrstu razumevanja i poverenja. Ovo je 19. susret - naveo je Vučić.

Kako je dodao, njihov odnos je takav da kada kažu jedan drugome nešto, to će tako i da bude.

O ordenu Aleksandra Nevskog Vučić je podsetio da je orden Aleksandra Nevskog dobio od predsednika Putina i da je prvi Srbin posle Nikole Pašića koji je dobio takav orden. - Ja sam mnogo srećan jer je jedan Putin pomislio da mogu da budem vredan tog ordena.Moji roditelji jesu ponosni jer mogu da shvate šta to znači. Ja sam ponosan jer sam uvek zastupao interese Srbije, ali sam uvek poštovao Rusiju. Ja se toga ne stidim. Ako pogledate sve naše brojeve i kako ide naša saradnja, taj orden je nešto što ostaje u istoriji zapisano i kao dokaz dobrih i bratskih odnosa dva prijateljska naroda - rekao je predsednik Srbije.

- Verujem da zbog tog poverenja i odnosa imamo pravo da se nadamo - naveo je predsednik Srbije i dodao ne krije da je nervozan i da ima tremu, te da je to odlika ljudi koji se nadaju najboljim rezultatima.

Kako je dodao, Putin ima poverenja u nas, ali ishod razgovora je neizvestan.

Upitan o protestu ispred Predsedništva, Vučić je rekao da je potpuno normalno da ljudi protestuju.

- Rio Tinto u Srbiju niko od nas nije doveo, već predstvanici bivšeg režima koji danas učestvuju u protestima. Osam godina pre našeg dolaska na vlast, a devet sporazuma su sa njima potpisali. Tada im litiju nije smetao? - rekao je predsednik Srbije.

- Videćemo šta će Rio Tinto imati da nama ponudi. Ako predlog Ria Tinta ne bude dobar i ozbiljan, Srbija neće ni razgovarati sa tom kompanijom, tvrdi predsednik - dodao je predsednik.

Vučić je rekao da su organizatori protesta došli u kolima koja zagađuju vazduh.

- Koliko ste cigareta zapalili? Ne mogu da govorim o tom licemerju - rekao je Vučić i istakao da se ništa ne dešava oko Rio Tinta.

Danas se vodi veliki energetski rat na nivou sveta. Energija je postala sve. Vi morate da imate struju, morate da imate gas jer vam to znači industriju. Ne samo prljavu, već i modernu. Morate da obezbedite svoju zemlju, a najlakše je reći da ne koristimo ugalj i da nemamo struje. Jeste li to išli da kažete radnicima u Kolubari ili Kostocu? Jeste li išli da kažete građaninu u Srbiji da večeras neće moći detetu da podgreju mleko jer neće biti struje?

- Nemojte da mislite da Viola fon Kramon više voli Srbiju od nas samih - dodao je predsednik i rekao da je jako nervozan jer je veliki bezobrazluk da neko pomisli da druga strana ide protv Srbije, a direktno radi protiv nas i napomenuo da ga niko ne može ubeđivati u to da neko ko želi "nezavisno Kosovo" želi dobro Srbiji.

Prioritet je, kako je dodao, obezbediti dovoljne količine gasa i struje.

- Sećam se 2017. kada su završeni predsednički izbori, deo ljudi je živeo u svom balonu na socijalnim mrežama. Tako je i sa ovim ljudima, oni svakoga dana govore o ugorženosti od Rio Tinta. Ugorženost ne postoji, ugrozili su državu jer ona nije dobila ni dinara - rekao je Vučić.

Kako kaže, neko je sigurno imao koristi, ali ne država, jer se nikome tek tako ne daju istražna prava, te ostaje sumnja da su strpali novac sebi u džepove.

Osvrnuo se i na političe programa opozicije.

- Jedan je da će da prekreče murale, drugi da zadaviti i zaklati Vučića, a što se građana tiče oni će živeti u medu i mleku - naveo je Vučić.

Predsednik je objasnio da je danas u neverici čuo floskulu "u ovo teško vreme" i da se pita kada je to bilo bolje vreme.

- Pre deset godina je bilo bolje vreme? U čemu? U kom segmentu? - pitao je Vučić.

Dodao je da je tražio od Vlade Srbije da intervenišu na tržištu i zaštite kupce od nekontrolisanog rasta cena.

- Imamo brašna, pšenice i svega. Imamo mnogo robe u Robnim rezervama i one služe da utičemo na tržište u vreme krize - istakao je Vučić.

Govoreći o merama u borbi protiv bele kuge, predsednik je rekao da će pomoć za drugo dete biti još veća od pomoći za prvo i te da se traži način kako sa se velike firme obavežu da izgrade vrtiće.