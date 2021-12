GRUJBEŠIĆ: Olaf Šolc predstavlja fuziju TRI IDEOLOGIJE - Liberalizam, socijaldemokratiju i ekologiju (VIDEO)

Suzana Grubješić, predsednica Centra za spoljnu politiku, rekla je da je Angela Merkel otišla posle 16 godina vladavine, što je kako ističe, ozbiljna brojka i staž na poziciji kancelarke.

- Prisutan je žal što izlazi iz politike i svih sfera javnog života, i što postaje lice koje će ta čita i putuje, kako ona kaže. Da li njena zamena može da postane Olaf Šolc, ostaje da vidimo. Mi znamo da je on dugo radio sa njom, i znamo da je govorio da ako vole Merkelovu, treba da glasaju za njega - rekla je Grubješić.

Kako je Grubješić dodala, on emanira istu stabilnost, predvidljivost, konzervatizam u nekim stavovima ,ali i intengritet kao i Merkel, ali ipak, kako dodaje, Šolc pripada socijal demokratama.

- On predstavlja fuziju tri različite ideologije. Ekologiju, socijaldemokratiju i liberalizam, što za Nemačku nije uobičajeno od Drugog svetskog rata - nastavlja Grubješić.

Kako dodaje, nema razloga da se brine u kom pravcu će se ići, jer njegova politika, kako navodi, zasigurno podseća na politiku Angele Merkel.

Ljubinka Milinčić, glavni i odgovornik urednik Sputnjika, se dotakla i trenutne epidemiološke situacije u Nemačkoj koja je kritična, kao i dolaska novog ministra zdravlja, kog je najavio i sam Olaf Šolc.

- Uzdamo se da je Omikron slabiji, i da on znači kraj korone. Korona je još uvek nedovoljno poznata lekarima, i da li će Nemačka uvoditi nove zakone, ostaje da se sazna. Odnos prema koroni se pretvorio u odnos prema ljudskim pravima, pravima na slobodu kretanja, i to je postalo dvostruko veći problem - rekla je Miličić.

Milinčić je prokomentarisala i novi investicioni plan ''Globalna kapija'', dodajući da je oduševljena što EU želi da rešava klimatske probleme.

- To je sjajno, ne znam da li će biti uspešno, ozbiljan je novac. Kinezi na to kažu, da su potrošili ne samo mnogo para, već su krenuli u brobu pre 10 godina. To svakako ne može da šteti, može samo da doprinese - priča Milinčić.

