Ursula fon der Lajen: Čestitam Srbiji! Ovaj važan korak će ubrzati pregovore!

- Srdačno pozdravljam to što je Srbija danas otvorila diskusije o zelenoj agendi i klasteru održivog povezivanja u svojim pristupnim pregovorima. Ovaj važan korak koji je predviđen našom revidiranom metodologijom ubrzaće pregovore. To je takođe signal posvećenosti EU Zapadnom Balkanu - napisala je Ursula fon der Lajen na Tviteru.

I warmly welcome that 🇷🇸 today opened discussions on the green agenda & sustainable connectivity cluster in its 🇪🇺 accession talks.



This important step foreseen under our revised methodology will speed up negotiations.



It’s also a signal of 🇪🇺 commitment to the Western Balkans