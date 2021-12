Borelj: Otvaranje klastera 4 je važan korak na evropskom putu Srbije!

- Danas otvaramo Klaster 4 o Zelenoj agendi i održivom povezivanju za Srbiju. Čestitam premijerki Ani Brnabić na ovom važnom koraku na evropskom putu Srbije. Sada je važno napredovati u budućem radu, uključujući vladavinu prava, usklađivanje CFSP-a i dijalog Beograda i Prištine - napisao je Borelj u čestitki na Tviteru.

Today, we open Cluster 4 on the Green Agenda and sustainable connectivity for Serbia.



Congratulations @anabrnabic on this important step on Serbia’s EU path.



Now, important to advance on the work ahead, including on Rule of law, CFSP alignment & the Belgrade-Pristina Dialogue