MI NEĆEMO NIKOG DA STRELJAMO: Predsednik Vučić o pretnjama reditelja Markovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao kopove i termoelektranu "Kostolac" i tom prilikom odgovarao na pitanja novinara.

Između ostalog, odgovorio je i na pitanje o "akciji" opozicionih medija koji su krenuli u "odbranu" Gorana Markovića.

"Da ga zaštite od toga da me strelja? Želim im svima dobro zdravlje. Mi nećemo nikoga da streljamo, čuvaćemo ih i davati pare za njihove aktivnosti kao i do sada. Tako da se ne sekiraju mnogo. A to da nas streljaju, ja im to odavno predlažem, pošto drugačije ne mogu da pobede", rekao je predsednik Vučić.

