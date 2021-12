SNAJPERISTI PO TIRANI: Albanski ekstremisti prave haos, angažovano 2.000 policajaca!

Za održavanje reda i mira u Tirani je angažovano 2.000 policajaca, dok su po krovovima zgrada raspoređeni snajperisti.

Ekstremisti su skinuli srpske zastave koje su bile okačene po gradu, a potom ih spaljivali.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF