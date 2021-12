'OVO JE POBEDA SVIH NOVOSAĐANJA' Vučevič: Budžet Novog Sada od 35 milijardi i 866 miliona dinara je najveći do sada!

Sa ponosom mogu da najavim da je pred nama najveći budžet Grada, u iznosu od 35 milijardi i 866 miliona dinara, a to je pobeda svih Novosađana. Budžet je koncipiran kao socijalno odgovoran i razvojni i zahvalan sam sugrađanima što imamo takav rast u veoma izazovnom periodu epidemije, istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na godišnjoj konferenciji za novinare.

Kako je rekao, u poslednjih 10 godina, budžet Grada je uvećan za 122 odsto, jer je 2012. godine iznosio 16 milijardi i 94 miliona dinara, a još je bolji trend kada je reč o kapitalnim rashodima, što je stavka u budžetu iz koje se finansira povećanje kvaliteta života građana i koja pokazuje snagu Grada.

- U budžetu 2012. godine za kapitalne projekte bilo je opredeljeno 4 milijarde i 342 miliona dinara, a u predlogu budžeta za 2022. godinu, predvideli smo 13 milijardi i 716 miliona dinara što je više za 215 odsto. Najveći izvor prihoda za budžet Grada je porez na zarade i on iznosi 11 milijardi i 736 miliona dinara. To je rezultat dolaska velikih kompanija, proširenja kapaciteta domaćih privrednika i pojave sve većeg broja malih preduzeća. To pokazuje da raste broj zaposlenih i da rastu plate u Novom Sadu. Trend rasta prihoda vidi se i na primeru poreza na imovinu od kojeg se u budžet slilo 5 milijardi i 805 miliona dinara zahvaljujući tome što je Grad popisao mnogo veći broj objekata koje oporezuje i što su Novosađani odgovorne i redovne platiše, a sada smo kroz E-upravu omogućili da im to bude još dostupnije – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Gradonačelnik je rekao da će se finansirati 400 kapitalnih projekata, od toga 206 je započeto u 2021. godini, a biće još 194 nova projekta za 2022. godinu, od kojih će kompleksniji ući u plan budžeta za 2023/24. godinu.

- Reč je o 13 milijardi i 718 miliona dinara što sa 38,57 odsto učestvuje u ukupnom budžetu Grada. Jedan od najznačajnijih novih projekata je pešačko-biciklistički most između Keja i Petrovaradinske tvrđave, vredan 4,5 milijardi dinara i do kraja godine biće potpisan strateški sporazum sa Pokrajinskom vladom da se taj projekat finansira od 2022. do 2028. godine. Za 2022. obezbedili smo 67 miliona dinara za projektno-tehničku dokumentaciju, raspisan je tender i očekujem da na leto 2022. idemo u projekat i izgradnju. Tražićemo da deo finansijskih obaveza preuzmu izvođači, da nađemo partnere koji će moći građevinski i finansijski da ponesu deo tereta. Potom, tu je projekat biciklističke staze Novi Sad – Futog, duge 10,5km, za šta je planirano 85 miliona dinara – istakao je Vučević.

Kako se čulo na konferenciji, u planu je i izgradnja kružne raskrsnice na Bulevaru cara Lazara kod Naučno-tehnološkog parka, vredna 155 miliona dinara, što će biti realizovano zajedno sa Pokrajinom. Takođe, ta dva nivoa vlasti udruženo će realizovati projekat uređenja Almaškog kraja vredan 580 miliona dinara.

- Upisali smo 17000 dece u PU ''Radosno detinjstvo'', gradimo tri nova vrtića u naseljima Sajlovo, Veternik i Adice, a gradićemo i objekat u Ulici Miše Dimitrijevića, gde je nekad bila Policijska stanica. Gradićemo novu osnovnu školu na Jugovićevu, za šta je potrebno 652 miliona dinara, a 101 milion smo predvideli za sledeću godinu. Sa Pokrajinskom vladom finansiraćemo izgradnju fiskulturne sale u Gimnaziji ''Laza Kostić'', a Grad je za narednu godinu opredelio 71 milon za izgradnju fiskulturne sale u OŠ ''Desanka Maksimović''. Za proširenje vrtića u Kovilju obezbedili smo 114 miliona dinara. Mnogo ćemo ulagati i u komunalnu infrastrukturu. Radićemo kanalizaciju u Veterniku, potom izvorište Ratno ostrvo, kao i vodovod u Begeču za koji smo u 2022. godini planirali 50 miliona dinara – izjavio je gradonačelnik Vučević.

On je takođe rekao da će biti ulagano u gradske radne zone, te da u okviru republičkog projekta ''Čista Srbija'' Grad ima ugovorene radove u iznosu od 27 miliona evra. Time će biti finansirana izgradnja kanalizacione infrastrukture na Čeneju i u Kisaču, biće rekonstruisana kanalizaciona mreža na Limanima 1 i 2, kako više ne bi bilo neprijatnih mirisa, a u akte tog projekta ušla je i izgradnja Centralnog prečistača otpadnih voda.

Na konefernciji gradonačelnika rečeno je i da je na on lajn platformi ''Tvoj grad'' bilo preko 10 000 glasova Novosađana, te da je u budžet za 2022. godinu ušlo finansiranje 10 projekata koje su oni najbolje ocenili, a koje je Grad predložio i 10 projekata koje su kandidovali sami građani.