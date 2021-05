Vučević: Nikada se ovoliko nije gradilo, i to snagom Novog Sada i čestitam svojim sugrađanima na rekordnom budžetu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević okarakterisao je, uoči održavanja 15. sednice Skupštine Grada, novosadski budžet kao rekordni, jer brojevi i činjenice govore u prilog tome da je gradska kasa nikad jača, snažnija i bogatija.

On je naglasio da je to pobeda svih Novosađana, odgovornih platiša poreza, kao i rezultat domaćinskog i odgovornog postupanja prema zajedničkoj gradskoj kasi.

Porez na zarade je veći za 23,53% u odnosu na isti period prošle godine, doprinosi od uređivanja građevinskog zemljišta koje plaćaju investitori je veći za 107% , porez na imovinu je naplaćen u iznosu od 76,23 % više nego u istom periodu prošle godine, prodaja građevinskog zemljišta, odnosno interesovanje investitora za gradnju je 400% veće nego 2020. godine. Sada je budžet definisan u iznosu od 33 milijarde 584 miliona dinara, a 2011. godine je iznosio 14 milijardi i 429 miliona. Prethodnih dana slušamo laži o tome kako je ovo budžet koji krpi rupe i da je loš, i to čujemo od ljudi koji prilikom upravljanja finansijama Novog Sada nisu mogli da dođu ni do 15 milijardi u gradskoj kasi, a kapitalni budžet tada nije prelazio pet milijardi dinara. Danas možemo da se ponosimo činjenicom da čak preko 12 milijardi dinara izdvajamo za kapitalne investicije, a pri tome tu ne računam projekte vezane za Fruškogorski koridor, Kovid bolnicu, brzu prugu, novi most, Klinički centar Vojvodine, centralni prečistač otpadnih voda, regionalnu deponiju koje finansiramo preko države, a sav taj novac se sliva u naš grad. Naši prethodnici su imali kompletan gradski budžet u iznosu koji mi danas izdvajamo samo za kapitalne projekte, ne računajući tu novac koji nam dolazi iz drugih izvora. Sve to smo postigli u sred globalne krize uzrokovane pandemijom i tokom vanredne situacije, kada smo morali da se odreknemo brojnih prihoda, jer smo izlazili u susret privrednicima i davali brojne popuste na zakup zemljišta, javne površine i poslovnih prostora. Najviše smo pomagali ugostiteljima, a sada imamo lepu vest i za zaposlene u turističkim agencijama, za koje smo izdvojili oko 11 miliona dinara u vidu subvencija - rekao je gradonačelnik Vučević i naglasio da je to pobeda Novosađana.

On je istakao kao najvažnije nove projekte sportski centar u Futogu, odnosno kompleks bazena za koji će tokom tri godine biti izdvojeno oko 900 miliona dinara. Zatim, na Sajmištu sledi zatvaranje bazena u vrednosti od 130 miliona dinara, a za fekalnu kanalizaciju i vodovod u Bockama biće izdvojeno oko 80 miliona dinara ovde godine. Sadovi u Petrovaradinu dobijaju kanalizaciju za šta Grad izdvaja 200 miliona dinara, ulaže se u infrastrukturu Radne zone Kać i Sever 4, sledi rekonstrukcija Srednje medicinske škole „7. april“, uređenje gradskog groblja, nabavka električnih autobusa, a biće građena i Botanička bašta u Petrovaradinu na površini od četiri hektara.

Nikada se ovoliko nije gradilo, i to snagom Novog Sada i čestitam svojim sugrađanima na rekordnom budžetu i na povećanju tekućih prihoda za 2,5 milijarde dinara u godini pandemije- rekao je Vučević.