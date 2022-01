Lazar Gojković, gradonačelnik Valjeva, osvrnuo se u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs na odlazeću 2021. godinu, sumirajući, kako ističe uspešnu godinu za ovaj grad.

Kako biste, iz perspektive gradonačelnika Valjeva, sumirali odlazeću godinu?

- Godina koja je za nama ostaće upamćena kao godina kada su došla dva velika investitora i kada je počela izgradnja brze saobraćajnice do Valjeva. Siguran sam da će 2021. godina biti zapamćena kao prekretnica u razvoju Valjeva! Ponosan sam na činjenicu da smo na primeru Valjeva pokazali šta znači državno jedinstvo i koliko možemo da uradimo svi zajedno. U Valjevu su počele da se rade i završavaju stvari o kojima su sanjale generacije Valjevaca. Svaka naredna godina će biti sve bolja i srećan sam što sam sa svojim saradnicima doprineo ovom istorijskom trenutku za Valjevo.

Sprovodi se priprema tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju projekta gasifikacije Valjeva. Koliko će ovaj izvor energije uticati na stabilno snabdevanje strujom i smanjenje zagađenja?

Gasifikacija u Valjevu se pomerila sa mrtve tačke i sa praznih obećanja, a Valjevo je u vrhu prioriteta države po ovom pitanju. Do kraja 2022. godine u Valjevo stiže transportni gasovod i to do nove Privredne zone. A potom nas očekuje druga faza, a to je gasifikacija grada. Gasifikacija Valjeva je veliki podsticaj za privredu i građane, ali će doprineti i smanjenju aerozagađenja i smanjenju troškova za potrošnju električne energije.

Energetska efikasnost i usklađenost sa svim ekološkim propisima je izuzetno bitna. Na koji način je će ovakve akcije i podsticaju uticati da Valjevo postane jedan od zelenih gradova Evrope?

- Valjevo nikada nije imalo bolju saradnju sa resornim ministarstvima, kada je energetika i zaštita životne sredine u pitanju. Naš grad je ove godine dobio maksimalna sredstva na konkursima Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike. Valjevo je grad u Srbiji sa najviše prijava građana, čak 460 na konkursu za energetsku efikasnost. Za unapređenje energetske efikasnosti smo izdvojili 20 miliona dinara, Grad i Ministarstvo rudarstva i energetike sa po 10 miliona dinara - istakao je gradonačelnik.

Ove grejne sezone u Valjevu se prešlo na ekološki prihvatljiv energent, kao što je komprimovani gas...

- To je moguće, zahvaljujući podršci Ministarstva zaštite životne sredine, koje je sufinansiralo rekonstruckiju velikog kotla u gradskoj toplani sa 80 miliona dinara, a grad Valjevo sa 20 miliona. To već sada omogućava da se emisija PM čestica iz Toplane eliminiše. Do kraja godine će biti završeni i radovi na toplovodu, a tada će na ovaj sistem grejanja da se priključe Zavod za javno zdravlje, Nacionalna služba za zapošljavanje, Istorijski arhiv, kasarna “Živojin Mišić” i drugi objekti u blizini, koji su decenijama veliki zagađivači u centru Valjeva.

U saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine realizovan je projekat, vredan 1,2 miliona dinara, za čišćenje sedam divljih deponija na Divčibarima i u valjevskim selima...

- Uloženo je i pet miliona dinara u ozelenjavanje grada. Četiri miliona dinara dobili smo od Ministarstva, a Grad učestvuje sa milion dinara i duž reke Kolubare zasadili smo oko 600 sadnica drveća. Dobili smo i deset miliona dinara od Ministarstva za eko parkiće, Grad će učestvovati sa sredstvima iz budžeta sa oko pet miliona dinara, pa zapuštene lokacije pretvaramo u bezbedna igrališta za decu. Tu je i projekat lečenja i obnavljanja drveća u parku Pećina, koje je decenijama propadalo. Sa stručnjacima Šumarskog fakulteta i firmom „Foresting“ saniramo šumu u parku, koju nazivaju „pluća Valjeva“.

Valjevo je industrijski centar. Kako će nove investicije kompanija poput Hansgroje Bizerba uticati na povećanje životnog standarda svih građana?

- U narednih par godina već je izvesno da će biti otvoreno preko 1300 radnih mesta. Kada tako ozbiljne kompanije kao što su „Hansgrohe“ i „Bizerba“ dođu u naš grad, to će unaprediti poslovnu klimu ne samo Valjeva, već i ovog dela Srbije.

- Savremena tehnologija proizvodnje i moderno poslovanje ovih renomiranih nemačkih kompanija, iza kojih su decenije uspešnog poslovanja širom sveta, omogućiće zapošljavanje svih profila i siguran sam da će i visokoobrazovani ljudi biti neophodni u radu ovih fabrika. Kada u grad dolazi fabrika koja je ove godine proglašena za najboljeg poslodavca u 2021. godini u Nemačkoj kao što je „Hansgrohe“, ali i fabrika „Bizerba“ koja je jedan od vodećih dobavljača harverskih i softverskih rešenja iz oblasti tehnologije vaganja, sečenja i etiketiranja, onda to uliva poverenje da će uslovi rada Valjevaca biti na visokom nivou - rekao je on.

U Valjevu posluju i brojne druge fabrike, poput „Gorenja“, ali i brojnih drugih kompanija koje su osnovali preduzimljivi i vredni ljudi iz ovog grada, na koje pozitivno utiče ova privredna klima...

U septembru su počeli radovi na završetku gerontološkog centa u Valjevu. Koliko će ovaj bitan projekat olakšati život svim građanima Valjeva?

- Gerontološki centar je valjevski „Skadar na Bojani“, ali mi smo uz podršku Republike rešeni da ovaj važan objekat završimo. Početkom juna 2022. godine će objekat biti završen u građevinskom smislu, a posle toga ide opremanje objekta, formiranje ustanove Dom za stare, kapaciteta za 113 korisnika. Osim toga, objekat će imati i 32 mesta za prihvatilište za beskućnike i imaće dnevni boravak za starije i ometene u razvoju - rekao je gradonačelnik.

- Sve je više starih osoba kojima je neophodna nega i pomoć. Nesumljivo verujem da će Valjevo sigurno postati lider i u ovoj oblasti.

Projekcije su da će do novembra 2022. godine biti završena brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo. Nove i brze saobraćajnice stavljaju Valjevo na raskršće bitnih deonica, samim tim na mesto brojnih nvesticija.

- Kada vam je Beograd tako blizu, na samo 100 kilometara udaljenosti, aerodrom Surčin, Novi Sad, svesni ste koliko ste blizu, a koliko daleko od ovih srpskih privrednih i društvenih centara. A daleko smo bili zbog loše saobraćajne infrastrukture. Generacije Valjevaca su sanjale brzu saobraćajnicu i mogućnost da za sat vremena budete u centru Beograda. I taj san će se konačno ostvariti u 2022. godini.

- Grad Valjevo nastoji da redukuje tranzitni saobraćaj kroz grad.

- Tu pre svega mislim na kamione koji svakodnevno prolaze kroz centar grada. Našu Privrednu zonu direktno ćemo povezati na brzu saobraćajnicu. Prva faza od 2 km tzv. bypass puta treba da bude izgrađena takođe za oko godinu dana. Sve to će doneti Valjevu i građanima nov kvalitet življenja i nove mogućnosti.

Grad Valjevo je osim kulture, poznat i po sportu i ulaganjem u razvoj istog. Mladima i svim ljubiteljima sporta će tako postati dostupnije sportske aktivnosti, a Valjevo ostati na sportskoj mapi u ovom delu Srbije.

- Urađen je urbanistički projekat sa idejnim rešenjem i imamo lokacijske uslove za izgradnju sportske dvorane, koju Valjevo zaslužuje zbog sportske tradicije, istorije, ali i potencijala koje sada imamo. I za ovaj projekat nam je neophopdna podrška Republike jer sportska dvorana u Valjevu će biti zamajac razvoja sporta za celu Srbiju! Sportska dvorana nekadašnjeg „Partizana“, sada preimenovana u Dom sporta „General Svetomir Đukić“ je rekonstruisana uz pomoć države i vratićemo joj stari sjaj i značaj u razvoju sporta u gradu.

Tu je i unapređenje sportsko-rekreativne infrastrukture u Valjevu...

- Nove stolice na fudbalskom stadionu na Pećini u bojama srpske zastave, rekonstrukcija prostora oko bazena u Petnici, izgradnja sportskih terena u naseljima i selima su putokaz da smo svim srcem posvećeni razvoju sporta i sportske infrastrukture u gradu.

Zdravlje svih građana, pogotovo u periodu epidemije koronavirusa je od izuzetnog značaja, a o tome svedoči i kompletna rekonstrukcija Doma zdravlja u Valjevu.

- Rekonstrukcija Doma zdravlja je počela neposredno pre početka pandemije korona virusa i veliko je umeće i posvećenost rukovodstva ove ustanove i svih zaposlenih da se sve završi, uprkos nezapamćenom pritisku na rad zdravstvenih ustanova. Zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja, uspeli smo da rekonstruišemo kompletan Dom zdravlja, koji je izgrađen pre skoro 40 godina. Država je u rekonstrukciju ove ustanove uložila oko 400 miliona dinara.

- Zdravlje svih građana je na prvom mestu i uskoro očekujemo rekonstrukciju gradske bolnice.

Centralne gradske ulice Vuka Karadžića transformisaće sam izgled grada. Ulaganje u vizuelni identiet pored industrijskog i infrastrukturnog je od izuzetnog značaja. Kako će završetak radova transformisati Valjevo?

- Ulica Vuka Karadžića je glavna gradska ulica i njena rekonstrukcija je već odavno bila planirana. Ovu gradsku vlast je sačekala potpuno ruinirana ulica i veliki pritisak ovdašnje javnosti da se konačno sredi najvažnija gradska ulica.

- Čim je tehnički bilo moguće, otpočelo se sa radovima iako je tada već bila jesen 2021. godine.

- U ovom trenutku su u gradu veliki saobraćajni problemi zbog radova u najvažnijoj ulici, ali smo svi svesni da ćemo uskoro dobiti lepu, modernu i funkcionalnu ulicu, na kojoj je rekonstruisano sve iznad i ispod zemlje. Bićemo ponosni na ovu ulicu, a ponosni smo i na činjenicu da smo sačuvali i postojeće drveće, koje je jedan od simbola Ulice Vuka Karadžića.

10. Brojna ulaganja u obrazovanje i programe za mlade obeležila su godinu za nama u Valjevu, dok će za mlade i sve ostale grad prirediti novogodišnji program „Valjevsko zimsko praznovanje“ u trajanju od mesec dana.

- Ono najbolje što Valjevo ima raste i stvara u ustanovama kulture i sporta u gradu i gradskim školama. I upravo smo kroz ovaj novogodišnji program objedinili sve ono najbolje što tokom cele godine stvaraju Valjevci, naročito deca i mladi. „Valjevsko zimsko praznovanje“ je kolaž programa, kojima bi mogli da se pohvale i mnogo veći gradovi i drago mi je što smo i na ovaj način prikazali trud i rad mladih i talentovanih ljudi. Verujem da ćemo nastaviti sa ovakvim programima i u narednom periodu.

11. Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije Valjevo je u period od kada ste gradonačelnik, ujedno i najmlađi u istoriji grada, doživelo novu renesansu. Koliko je odlična saradnja doprinela da Valjevo bude biser Kolubarksog okruga?

- Zahvalan sam i ponosan što je ova gradska vlast ostvarila odličnu saradnju sa republičkim institucijama i pokazala se kao pouzdan partner u realizaciji svih projekata od državnog značaja. Ne samo institucionalno dobra saradnja sa Vladom Srbije, nego i lično zalaganje, pre svega predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je dobro upoznat sa problemima Valjeva i svestan da je ovaj grad dugo na marginama, omogućili su preporod Valjeva.

- Valjevo sa svim svojim problemima, ali i planovima za razvoj, ima podršku premijerke Ane Brnabić i svih ministara u Vladi Srbije, kao i u svim značajnim javnim preduzećima. Srećan sam što se ne zaustavljamo i što su pred nama novi izazovi da nadoknadimo propušteno, ali i još više unapredimo Valjevo i postanemo zamajac razvoja ovog dela Srbije.