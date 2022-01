SNAJPEROM HTELI DA LIKVIDIRAJU VUČIĆA TOKOM KAMPANJE: Oružje trebalo da stigne preko 2 granice - Vučićević otkrio detalje o planiranju atentata (VIDEO)

Urednik "Informera" imao je uvid u deo dojave koju je srpskim bezbednosnim službama uputio Evropol. Ističe da država mora da zaštiti svog predsednika, a da nadležni moraju da rade svoj posao.

Nakon saznanja da se na njega planira atentat, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji putem Televizije Pink. Mađutim, mnogi komentarišu da on sam nije ozbiljno shvatio pretnju.

Glavni i odgovorni urednik „Informera“ Dragan J. Vučićević podseća da je Vučić sinoć izjavio da ovom temom treba da se bave nadležni, a da od ove teme ne treba, i niko nema nameru, da pravi reklamu. Informacije koje je dobio naš MUP, dodaje Vučićević, stigle su od Evropola, odnosno od jedne ili dve zemlje članice Evropske unije.

- Dakle, ove informacije dobili smo od stranaca, od agencija i policija zemalja članica EU. U skladu sa tim nadležni u Srbiji vode istragu. To što sad neko od toga hoće da napravi sprdnju ili da kaže da neko nešto namešta – ljudi, hajde da budemo ozbiljni! – kaže Vučićević za „Novo vikend jutro“.

Ističe da država mora da zaštiti svog predsednika, a da nadležni moraju da rade svoj posao.

- Za razliku od vremena kada je ubijen Zoran Đinđić i kada nadležni organi nisu radili svoj posao, ovo sada je druga država i očekujem da će posao biti urađen do kraja. U toj dojavi koju smo dobili od Evropola navode se precizna imena i lokacije koje su u vezi sa atentatom. Pominje se Radoje Zvicer kao nalogodavac ubistva, a mislim da je svima jasno da on to nije uradio sam, odnosno da je samo izvođač prljavih radova na terenu. Ko stoji iza svega – neka svako zaključi. Neka svako zaključi ko je centrala i ko mu je politički zaštitnik – kaže urednik „Informera“.

Meta je Vučić jer je Srbija jaka i snažna, ocenjuje Vučićević.

- Svima smeta Srbija koja više nije tamo neka država sa kojom može da se briše pod. Srbija je danas najozbiljnija i najmoćnija u regionu. Takva država smeta i zato bi hteli da ga likvidiraju. Pominje se da je atentat trebalo da se desi u februaru, verovatno zato što tada počinju predizborne aktivnosti – kaže Vučićević za Pink i otkriva detalje navedene u dojavi Evropola:

Kada ovakve stvari znate i istražujete, morate da uvezujete činjenice, a činjenice ne tvrdi naša već evropska policija. Zna se da je trebalo da se uveze oružje u tačno određenu zemlju, grad, firmu. Oružje je trebalo da se navodno legalno prebaci preko jedne pa preko druge granice, gde će ga posle preuzeti jedan čovek koji će ga odneti drugom, a treći je trebalo da izvrši atentat... Sve se zna! Znaju se sva imena, sve to imamo u podacima evropske policije, sve je vrlo precizno navedeno.

Otkriva da je atentat trebalo da bude izvršen snajperom, a da vest o najnovijem planiranju atentata čak i ne čudi kada se uzme u obzir šta je sve pronađeno u bunkerima grupe Veljka Belivuka čije je članove za pucanje iz snajpera obučavao bivši vojno-policijski specijalac.

Podseća da je na Savindan, na svečanosti povodom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji takođe planirana likvidacija predsednika.