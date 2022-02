Suzana Grubješić za Pink o političkoj situaciji na Zapadnom Balkanu: Neophodan je nastavak dijaloga Beograda i Prištine (VIDEO)

Suzana Grubješić, predsednica Cenrta za spoljnu politiku, rekla je za Pink da su posete Miroslava Lajčaka i Gabrijela Eskobara izuzetno korisne.

- Mi smo krajem prošle godine dobili još jednog izaslanika za Zapadni Balkan, Stjuarta Piča. Velika Britnaija je imenovala čoveka koji je obavljao najviše funkcije u britanskoj vojsci i u NATO-u i on je postao izaslanik tako što je najpre okupio ministre spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana - rekla je ona.

Kako je istakla taj značajan sastnak ministara Zapadnog Balkna desio se u Londonu.

- On je trenutno u prvoj poseti Srbiji na kojoj razgovara o tome postoji li mogućnost neophodnog nastavka dijaloga Beograda i Prištine u dogledno vreme, i da se govori o bezbednosnom aspektu Zapadnog Balkana - rekla je ona i dodala da Britnaija nakon Bregzita traži svoje mesto u Evropi i Svetu.

Zoran Milivojević, bivši diplomata, rekao je za Pink da je politika Velike Britanije na Balkanu uvek imala svoje mesto.

- Oni su stavili svima do znanja da će kao članica SB nastaviti svoju balkansku politiku smaostalno. Treba reći da je u fokusu ove politike zaustavljanje uticaja Rusije i to će i sada biti u prvom planu - rekao je on.