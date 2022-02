MALI: Ponavljač Aleksić sa kecom iz matematike, neprestano komentariše srpsku ekonomiju!

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali reagovao je na izjave potpredsednika Narodne stranke Miroslava Aleksića i, kako je rekao, tekstove Đilasovih medija, obojene obiljem očaja, očigledno ostrašćenog biznismena koji postaje svestan sopstvene nepopularnosti.

On je istakao da ga zbunjuje hrabrost ponavljača Miroslava Aleksića, sa kecom iz matematike, jer umesto da se stidi sopstvene neukosti, nespretno, i nadasve netačno pokušava da komentariše srpsku ekonomiju.

„Tako Jeremićeva perjanica, još jedan u nizu otužnih kadrova diletanskog kružoka , koji predvodi gazda Đilas, pokušava da ispadne pametan, te sada posle ispada i sramote kada je u pitanju istup po pitanju BDP-a komentariše prosečnu zaradu u Srbiji i javni dug. Da li je moguće da čovek koji je bio poznat po malverzacijama u Trsteniku, misli da neko njemu treba da veruje. Kada je u pitanju javni dug, red je da mu objasnim da njegova nominalna vrednost nije pokazatelj da li je neka zemlja prezadužena ili ne. Iznos javnog duga se meri i predstavlja se kao odnos duga prema BDP-u i kroz sposobnost države da servisira svoje obaveze“, rekao je Mali.

On je dalje pojasnio da to znači sposobnost zemlje da otplati dug i efekat koji dug može imati na ekonomiju jedne zemlje, što zavisi od toga koliki je dug u odnosu na ukupnu ekonomiju, a ne u iznosu u evrima ili dolarima. Kako je napomenuo, pored nominalne vrednosti javnog duga, neophodno je uvek dodati i odnos učešća javnog duga u BDP-u, da bi se stvorila jasnija slika o zaduženosti jedne zemlje.

„Za razliku od prethodne vlasti, danas država ima dovoljno novca, ali i međunarodnog kredibiliteta. Ako ogledamo naš odnos duga u BDP, on na centralnom nivou vlasti, prema poslednjim pokazateljima iznosi 52,1 odsto. To znači da je javni dug pod kontrolom i daleko ispod nivoa koji propisuje Mastriht, i pored mera pomoći i podrške privredi za poslednje dve godine od oko 8,8 milijardi evra. Istovremeno, naš BDP u apsolutnom iznosu je u 2021. godini, prema našim procenama, iznosio oko 53 milijarde evra, a 2012. godine je bio 33,7 milijardi evra“, rekao je on.

Mali je naveo i da oni koji znaju Aleksićev opus, shvataju da ne preza od mahinacija, te da je istupom po pitanju kretanja BDP-a, pokušao da obmane javnost prikazom kretanja nominalnog BDP-a u američkim dolarima ili pokušao da ispadne pametan, ali je pokazao neznanje u punom zamahu.

„Aleksić je trebalo da pomene da je u 2008. godini prosečan godišnji kurs američkog dolara iznosio 55 dinara, što je gotovo duplo niže u odnosu na 2020. godinu, kada je iznosio 103 dinara. Brojke su mu se učinile veće, pa je zato koristio tabele u američkim dolarima, ali realnost je malo drugačija i podaci jasno govore da je BDP u 2020. godini bio 46 milijardi evra, odnosno za 31 odsto veći u odnosu na BDP iz 2008. godine. Pametnom dosta“, napomenuo je Mali.

On je rekao da Aleksić očligledno živi u bajkama svojih gazda, ne želeći da vidi kako se živelo u vreme njihove vlasti, a kako se živi danas.



„Podsetiću da je stopa nezaposlenosti u njihovo vreme dostigla rekordnih 25,9 odsto, a da je prosečna zarada 2010. godine bila 331 evro, a minimalac 153 evra. Zatvarane su fabrike, na hiljade ljudi je ostajalo bez radnih mesta. Danas, nezaposlenost je na silaznoj putanji i iznosi 10,5 odsto, iako je svetska ekonomska kriza. Minimalna zarada se iz godine u godinu povećava i od 1. januara je prešla 300 evra, a prosečna zarada u decembru je bila 600 evra. U današnjoj Srbiji, umesto katanaca, otvaraju se fabrike. Javni dug je na nivou od 52,1 odsto, a na kraju prošle godine je bio 56,9 odsto. Privredni rast je prošle godine iznosio 7,4 procenata, dok je 2012. godine bio minus 0,7 odsto“, rekao je on.

Mali je naveo da i Aleksić i očajni Đilas treba da postanu svesni da Srbija više nema vremena za lopove, već da je okrenuta budućnosti, a svi su izgledi da će do kraja 2026. godine, do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata biti 1.000, a penzija 500 evra.

Kada je reč o Đilasu, Mali je rekao da se poput kobca ustremio na pomoć koja se daje mladima, i da potura besmislice o kupovini glasova, najverovatnije kako bi unapred opravdao neuspeh na izborima.



„Po starom običaju on vređa, ponižava i unižava odlične rezultate i realne planove koje imamo, jer je svestan da činimo sve ono što on nije želeo, niti je bio sposoban. Narod ne zaboravlja lopovluk i bahatost tog tajkuna, koji očajno, verovatno poslednjim trzajima pokušava da se ubaci u fotelju i da nastavi da krade kao nekada, od dece, ali i svih ostalih, kako bi kupovao nekretnine i milione skladištio po poreskim rajevima. Očajnik je postao otelotvorenje sopstvene bajke o zlom vuku, koja na njegovu žalost ne može da se zaboravi, jer ne samo da je srušio kuću, ostavivši gradu dug od 1,2 milijarde evra i što se zna da su njegova preduzeća profitirala 619 miliona evra dok je bio gradonačelnik, već su i njegovi puleni, uspeli da upropaste državu i dovedu je do bankrota“, rekao je Mali.

Kako je rekao, za razliku od njihove nazadne, kleptokratske politike, Srbija danas ne živi u fantaziji, a građani su ponovo počeli da veruju državi,koja čvrsto stoji iza njih i ostvaruje svako svoje obećanje, u dan i u dinar.

„Tako su pojedinci bili skeptični i kada je najavljeno da će prosečna plata na kraju 2019. godine biti 500 evra. Kada se i to obećanje ostvarilo, maca je pojela jezik. Ne priča Siniša Mali bajke, niti je diletant poput vas, da građanima daje lažnu nadu. Ekonomska politika danas je, za razliku od vašeg lošeg rijalitija, koji je doveo državu do bankrota, zasnovana na realnim izvorima, posvećenosti i opredeljenosti da u prvom planu budu građani. Jasno je da tako nešto vi ne razumete, jer kod vas je u prvom planu isključivo sopstveni džep“, zaključio je Mali.