SMAJLOVIĆ O DEŠAVANJIMA U UKRAJINI: Američki mediji su postali ratnohuškački, Zelenski će da traži uvođenje Zone zabranjenog leta - A TO ZNAČI TREĆI SVETSKI RAT! (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden će sledeće nedelje otputovati u Evropu na vanredni sastanak i pokazati podršku SAD Ukrajini, potvrdila je Bela kuća. Bajden će se lično pridružiti svetskim liderima NATO-a u Briselu, u Belgiji, sledećeg četvrtka, 24. marta.

Novinarka Ljiljana Smajlović komentarišući predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, istakla je da je on nakon prve sedmice rata postao "Vinston Čerčil", prema navodima pojedinih medija.

- Logično je i da je Putin postao Hitler, a sada je još gori. Sinoć sam na CNN videla da je Zelenski gostovao u nekim Parlamentima, gde je dobijao ovacije... On je velika zvezda postao, i kada je CNN pitao novinare, jedan od njih je rekao da je on mešavina Švarcenegera i Čerčila. Zbog oblačenja i svega... To je farsično, a u političkom smislu nije nebitno. Jer kada pridobijete kongres, dobijate i američko javno mnjenje - objašnjava Smajlović, dodajući:

- Američki mediji su postali ratnohušhački. Prosečni amerinakac ne zna šta znači uvođenje zone zabranjenog leta... To može da bude uvod u treći svetski rat. Zelenski će po svoj prilici to da traži, iako mi Amerikanci stalno govore: "Ne" - navela je Smajlović.

Povodom današnjeg obraćanja Vlolodimira Zelenskog Američkom kongresu, Smajlović kaže da su njihovi mediji počeli potajno da se raduju što Ukrajina pretenduje da postane Avganistan Sovjetskog zaveza.

- Vlada uverenje da su Amerikanci pobedili u Hladnom ratu tako što su naterali Ruse da se istroše u trci naoružanja, i da ih je Avganistanska avantura upropastila - dodala je Smajlović.

Smajlović je potom prokomentarisala i dolazak Džoa Bajdena u Evropu, nazivajući njegov dolazak pobedničkim, jer sada, kako objašnjava, Evropa stoji iza Amerike.

- Amerika je opet pokazala liderstvo, vođstvo... Dugo Evropa nije bila spremna da američkom predsedniku da ovako veliku ulogu. Za Bajdena je ovo dobro i na domaćem planu, jer on ima problem podrške... Nema puno glasača... Njemu će ovo značiti. On skoro da je u ratu, njegovi mediji se ovako ponašaju - objasnila je Smajlović.

