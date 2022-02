BAJDEN SE OBRAĆA POVODOM SITUACIJE U UKRAJINI: Ubeđen je da je Putin DONEO ODLUKU

Samoproglašene narodne republike Lugansk i Donjeck saopštile su u petak da planiraju da evakuišu više od 700.000 civila u zapadnu Rusiju usred značajnog povećanja bombardovanja tog područja od strane ukrajinskih snaga.

Američki predsednik DŽo Bajden izjavio je u petak da je „ubeđen” da je ruski predsednik Vladimir Putin doneo odluku da započne invaziju na Ukrajinu „u narednim danima”.

President Biden: "We also continue to see more disinformation being pushed out to the Russian public, including the Russian-back separatists, claiming that Ukraine is planning to launch a massive offensive attack ... it defies basic logic" pic.twitter.com/8v8ANqhAPE