Čović: Provokacije Prištine mogu ići u fazama

Nekadašnji šef Koordinacionog centra za KiM Nebojša Čović izjavio je danas nakon suspenzije predsednice suda u Kosovskoj Mitrovici Ljiljane Stevanović da ostaje da se vidi da li će uslediti nove ili će Brisel zaustaviti Kurtijevu ideju provociranja Srbije.

"Smena predsednice Osnovnog suda najnovija je provokacija u gomili onih koje se dešavaju u poslednje vreme, mislim da će u dobrom delu ići do kraja", rekao je Čović za Tanjug i dodao da nakon te poruke poslate smenom Stevanović ostaje da se vidi da li će uslediti i ostale smene.

Videćemo da li će ih Brisel zaustaviti, jer tu mogu da "igraju po fazama", rekao je Čović i naglasio da je očekivano bilo da Kurti kaže da ne zna ništa o tome, iako celu ideju provociranja Srbije on sprovodi.

Prema Čovićevim rečima, ostaje da se vidi da li će biti optušteni i policajci koji su bili na sastanku sa predsednikom Vučićem.

"Videćemo da li im je bila dovoljna samo smena predsednice suda, kao poruka, a da je ostalo fingirano po sistemu tzv. disciplinovanja, moguće da će se ići do kraja ako se želi dodatno provociranje i iritiranje Beograda", smatra Čović.

On je ocenio i da sednica Saveta za nacionalnu bezbednost nije bila u funkciji provokacije i izazivanja nemira već stabilizacije i umirivanja srpske zajednice.

Čović je dodao i da Prištini to očigledno nije odgovaralo i da su želeli da srpska zajednica odgovori nekontrolisano, burno i da se napravi incident.

Čović je podseto da je još pre godinu dana rekao da je Briselski sporazum umro i da je na aparatima.

"To se dogodilo i Srbija bi trebalo da krene u resetovanje svog sistema", rekao je Čović i naglasio da ne treba zaboraviti da na KiM nismo imali paralelne već naše državne institucije, a ako je nešto paralelno to su one u Prištini.