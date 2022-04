Vučević: Još ima one 'stare' garde novosadskih funkcionera, urbanista i vizionara, vrednih i 'do koske' principijalnih kadrova

Gospodin Milan Bajić je za mene jedna od živih legendi Novog Sada, čovek koji je obavljao izuzetno značajne funkcije u Gradu i Pokrajini. Inženjer Milan Bajić je bio koordinator za izgradnju Mosta Slobode i upravo je on čovek koji je izdao upotrebnu dozvolu za "kičmu" našeg grada.

I tada je on vodio borbu protiv zaslepljenih i malicioznih pojedinaca koji su "Slobodu" smatrali nepotrebnom i, u svojoj malicioznosti, nazvali ga "vikendaškim", uz medijske napade i propagandističke pamflete koje i mi danas trpimo.

Od deke Milana sam saznao kako su tada izdržali napade, ali sam čuo i divnu priču kako je ogromna većina Novosađana stala iza Mosta Slobode i da su se gradske radne organizacije čak odrekle bankarskih kamata u to ime, i da su tako, zajedno, veličanstven Most Slobode završili kada su svi prigovori odmah utihnuli. Hvala vam, Milane Bajiću, na današnjem razgovoru, još ima one prave "stare" garde novosadskih funkcionera, urbanista i vizionara, onih vrednih, nesalomivih i " do koske" principijalnih kadrova koji su u naš grad uložili ceo svoj život i znanje i predali ga nama, mlađima, onako lepog i uređenog. Znamo šta nam je činiti, hvala na savetima i iskustvu, neprocenjivi su!

