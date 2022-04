Gosti Verice Bradić u večerašnjem "Hit Tvitu" bili su Milomir Marić, novinar, Dragan J. Vučićević, glavni urednik lista "Informer" i Dragoslav Bokan, reditelj.

Gledaoci su u toku emisije glasali za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu, a oni su se odlučili za predlog broj jedan.

Gosti su najpre prokomentarisali večerašnje izbore u Francuskoj, gde je Dragan J. Vučićević istakao da je rezultat istih bio očekivan, jer se većinska Francuska pridružila predsedniku Makronu.

- Za nas je to dobra vest, jer predsednik Vučić ima dobre odnose sa Makronom, i na nama je da nastavimo da negujemo dobre odnose - rekao je on.

Reditelj Dragoslav Bokan, dodao je da se Le Pen postavila kao ozbiljan političar.

- Ona se posvađala sa ocem zbog nekih načela... Ona ima taj evroskeptični odnos, na ozbiljan način - dodao je Bokan.

Milomir Marić je naveo da je Le Pen svoju stranku deformisala, i zanimljivo je to što na svakim izborima ima sve više glasača.

PREDLOG BROJ JEDAN I POBEDNIČKI PREDLOG:

Kako je, komentarišući prvi predlog, Dragan J.Vučićević rekao, opoziciji je nakon dva dana, trebalo da se svi udruže kada su pomislili da imaju jedan mandat, i da se bore protiv Vučića.

- Svi su oni rekli da su spremni da pregovaraju. Jedina logika kojom su se vodili je bila ta, da su protiv Vučića. Šta spaja zavetinicu i Mariniku? - rekao je Vučićević.

On je, komentarišući razgovor Vučića i Đilasa, istakao da je opozicija nakon ponovljenih izbora utihnula.

- Videli su glasove, ljudi su shvatili... I oni, i birači. Imamo jednu moju koleginicu, rekla mi je da je glasala i na predsedničkim, i na republičkim za Vučića, a u Beogradu je glasala za drugog, nakon čega je ebi želela da odseče ruku - naveo je on.

Govoreći o Draganu Đilasu, Vučićević je rekao da se ni najmanje ne slaže sa njegovom politikom, idejama i načinom rada.

Marić je dodao da se politika potpuno promenila. On je dodao da je rat u Ukrajini promenio razmišljanje ljudi, koji sada idu za mirom i stabilnosti.

- Sve drugo je bilo manje važno. Njima je samo bilo bitno to da bezbede svoju budućnost - dodao je Marić.

Kako je Drahoslav Bokan rekao, mnogo je važnije shvatiti ulogu predsednika Srbije, umesto što ga hvalimo, jer u tome leži njegova veličina.

PREDLOG BROJ DVA:

Govoreći o glumcu Mikiju Manojloviću i napadu na njega, od strane opozcije, odnosno, novinarke u čijoj je emisiju gostovao, Dragoslav Bokan kaže da je napad orijentisan kao politički fanatizam.

- Znamo da je i Crnjanski bio proglašen mrtvim, jer je imao neka svoja uverenja.

Ona ne zna šta znači ličnost, čovek... Ona je njega tretirala kao nekog manekena bez političkih ideja, rekao je Bokan, govoreći o novinarki koja je postavljala pitanja proslavljenom glumcu.

Bokan kaže da je Manojlović, na pitanje "koliko košta", odgovorio na svoj način.

Marić je, govoreći o istoj temi istakao da je vlast dosta mirnija i tiša, u odnosu na opoziciju.

- Evo, ja vidim da ovi glumci koji su opozicija, više snimaju od ovih koji su uz vlast... Tu se vidi da niko nikome ništa ne plaća - rekao je Marić.

Marić dodaje da je tuga što Miki Manojlović, sa svim svojim znanjem ne radi više, jer je u pitanju vrhunski glumac.

Dragan J. Vučićević kaže da je Miki Manojlović u emisiji rekao da je Vučić Šarl De Gol za naše političke prilike, i obrazložio svoj stav.

- On je rekao da Vučić pokušava da ujedini naciju, i objasnio je svoj stav. Miki na to ima pravo. On je uz Lazu Ristovskog najbolji stariji živi glumac. On je sada odjednom bot, sendvičar. Kroz takav tretman su prošli Bregović, Jezdić i Kustiruca... - rekao je Vujičić, navodeći još nekoliko primera.

Kako je dodao, ako ne mislite kao opozicija, za njih ste krezubi, loši i nepismeni ljudi.

- To što je novinarka uradila je skandal, i besčašće - dodao je.

Setimo se Jezdića, i on je doživeo teror, razapeli su ga, podsetio je Vučićević.

Vučićević je naveo da je jedina tema pomenute novinarke bila politika, dok za sat vremena, koliko je trajao intervju, nije imala nijedno pitanje vezano za njegovu profesiju.

- Mikiju se odmah nalepila etiketa, on više nije glumac, nego Vučićevac - podvukao je Vučićević.

PREDLOG BROJ TRI:

Milomir Marić je, komentarišući predlog broj tri, istakao da je i on sam na evropskom putu, a da ljudi ne razumeju da većina izvoza ide za EU.

- Ovo je više bes... Kada govorimo o ljudima... Ovo je očaj, a ne racionalno razmišljanje - dodao je Marić.

Kako je rekao, Amerika se na velika vrata vratila u Evropu.

Vučićević je istakao da Srbija nije ni blizu ulaska u EU, ali da to trenutno nije tema.

- Tu je bilo pitanja, da li podržavaju investitore iz EU, i svi su jednoglasno rekli da. Rekli su i da bi prihvatili neke evropske standarde. Ovo je neka vrsta revolta. Znaju svi da sam ja evroskeptik, jer nisam sigurna da nas oni hoće. Mi treba da ostanemo i opstanemo na evropskom putu - dodao je.

Včićević dodaje da, kada se priča o EU, nisu problem ljudi koji su u ovom istraživanju,već je ključno pitanje, da li EU želi Srbiju.

Bokan je govoreći o evropskom putu Srbije, istakao da je u pitanju sadejstvo sa EU.

- Mi smo uradili mnogo toga, zadržavajući se na toj ivici, zadržavajući se na evropskom putu - dodao je Bokan.

Bokan je politiku Vučića nazvao "rovovskom politikom". On je istakao da je Vučić orden od predsednika Putina dobio zbog njegove duboke sveti o značaju i važnosti Rusije, a to je ono što predstavlja poverenje građana.

Vučićević je, govoreći o Vučićevoj politici istakao da će sve što je Srbija postala za vreme njegove vlasti biti zapisano, i ostati u istoriji kao veliki podvig.

PREDLOG BROJ ČETIRI:

Milomir Marić kaže da Nemačka industrija i privreda ne postoje bez ruskog gasa, i da su oni prisiljeni da rade na svoju štetu.

- I od nas traže da izvršimo ovakvo samoubistvo kakvo su oni uradili - dodao je Marić.

Kako je naveo, ova kriza do jeseni neće biti gotova, jer će se osetiti posledice.

Bokan je dodao da je realnost poklekla pred mitološkim dešavanjima.

- Nemamo jedinstvo socijalnih radnih grupa, seljaka, domaćina... Već postoji izdvojeni lik, pred kim svim treba da kleče. Sada imamo tu situaciju sa Ukrajinom, i dešavanjima tamo - objašnjava Bokan.

Vučićević se dotakao i zabrana za ruske sportiste, dodajući da ništa više ne može da ga začudi.

- Britanci sad kažu da brinu za bezbednost Rusa, pa kao, zato ne mogu da igraju na Vimbldonu. Sada su shvatili šta su uradili, pa se vade - dodao je Vučićević.

UKLJUČENJA GLEDALACA:

- Glasam za predlog jedan. Ponovljeni izbori su dokazali da je narod opredeljen za Vučića i Naprednu stranku. Vučić ima volju, znanje i ambiciju za rešavanje problema, naša zemlja je na dobrom putu - rekla je Jelena.

- Glasam za predlog broj jedan. Čestitam ubedljivu pobedu, i drago mi je da su Beograđani svatili koliko u opoziciji ima zle krvi - rekla je Vesna.

Vučićević je glasao za predlog broj dva, jer misli da je važno ukazati na maligni uticaj nazovi medija koji prave poprilično zlo u Srbiji -ostrašćenošću. Marić je glasao za predlog "Evropa da", dok je reditelj Bokan glasoa za predlog broj tri.

