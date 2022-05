ORLIĆ: LJUBITELJI ZLOČINACA U HRVATSKOJ PRETE ALEKSANDRU VUČIĆU

Kampanja beskrajne histerije vodi se iz Hrvatske protiv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića – neprekidno, rekao je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

- Mnogi mu tamo nikad nisu oprostili što su mu ustaše pobile pola familije, što nisu došli glave baš svima, pa Aleksandar Vučić danas – postoji. Drugi mu ne opraštaju što dok postoji ima hrabrost i dostojanstvo da glasno govori o zločinima prema Srbima koje su oni počinili. Ruši im sramnu koncepciju o "oslobađanju" od srpske dece, koju su junački proglasili za "agresore", koji su navodno "okupirali" kolevke u kojima su rođeni, pa ih onda proglasili za legitimne mete, ubijali iz vazduha čak i u izbegličkim kolonama. Ne praštaju Aleksandru Vučiću što o tome neće da ćuti, već govori da od te dece za njega ničeg važnijeg – nema - istakao je Orlić.

Kako kaže, teško im je da se pomire sa istinom da Srbija, koju Aleksandar Vučić predvodi, ne samo da ima svoju slobodu i nezavisnost - o kojima doveka ponizni i servilni prema moćnima, a zverski surovi prema ženama i deci, mogu samo da sanjaju – već i što svakodnevno jača i prestiže Hrvatsku u svemu.

- Navikli da na Srbe i srpsku državu gledaju sa visine, vođeni otrovnom mišlju da im je samo ponižena i slaba Srbija dovoljno prihvatljiva, ne mogu da podnesu saznanje da to više nije slučaj: upravo zahvaljujući Vučiću i njegovoj politici. To mu neće oprostiti nikada. Jer snažna, uspravljena Srbija, ume da brine o svom narodu, da zaštiti pravo na istinu o njegovom stradanju i ne dozvoljava zločincima da se od odgovornosti sakriju: ni silom, ni ucenama, ni bestijalnom propagandom, revizijom istorije ili zatašakavanjem najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svetskog rata. Srpski narod svuda, od Srpske Krajine, preko Hrvatske, Republike Srpske, BiH, u svakom delu regiona i na svakom mestu gde Srbi žive, danas glasno svedoči – upravo takva je Srbija danas i to je upravo Aleksandar Vučić promenio - kaže Orlić i dodaje:

- Zato je odgovor onih koji znaju dobro da su svoje korene u najgorem zločinu posadili, neretko i krvlju srpske dece zalivali - neprekidna tirada patološke mržnje prema Aleksandru Vučiću. Njemu polusvet i ljubitelji zločinaca u Hrvatskoj danas prete "istragama" i izmišljenim optužnicama, njega besomučno vređaju i nazivaju "nitkovom" i "šugavcem" po svojim udarnim medijima, škrguću zubima i vitlaju stisnutim pesnicama u njegovom smeru – kao nijednom srpskom lideru pre Aleksandra Vučića. Time i o sebi, ali i o njemu, govore – sve što treba da znamo. Svaki novi sekund te zverske kanonade samo je novi – dokaz: da predsednika Srbije nisu slomili, da je on stoji čvrsto na nogama, korača dalje noseći teški krst srpskog nacionalnog stradanja, našeg prava na istinu i sećanja na naše nevine žrtve. Taj je krst Aleksandar Vučić svesno podigao, rešen da ne dozvoli da on leži bačen u prašinu – nikada ponovo. Nikada više.

- I da se ne zanose: nisu oni, takvi kakvi jesu, nikakva mera Evrope, nikada i nisu bili. Nisu aršin pravde, jer za nju nikada nisu marili. Nisu neko ko može da deli lekcije Srbiji, ili da je pobeđuje u bilo čemu, jer su ta vremena prošla. Aleksadar Vučić postoji, sa njim i sećanje - na ustaški krvavi pir četrdesetih, kao i devedesetih godina prošlog veka, na ubijenu decu. Jer danas postoji i živo sećanje na sa ognjišta prognane, temeljno etnički počišćene, nevino stradale u "Oluji", na Petrovačkoj cesti. Baš kao što postoji i snažna volja predsednika Srbije da u regionu čuva mir, da pruži ruku saradnje svakome, pozove da zarad budućnosti i neke nove dece radimo zajedno. Ali to znači i da se borimo za pravdu i istinu o našim stradalima. To je najvažnija poruka koju im je Aleksandar Vučić, državnik, predsednik svoje zemlje i istinski zaštitnik svog naroda, uputio. I koju će im uzdignute glave ponavljati – dok postoji - ističe Orlić.

