Predsednik Vučić je istakao da Srbija pridaje izuzetan značaj odnosima sa Grčkom, koji su zasnovani na čvrstom prijateljstvu, istorijski potvrđenoj bliskosti i solidarnosti dva naroda.

„Nadamo se da će četvrti sastanak Visokog saveta za saradnju biti uskoro održan. Istovremeno očekujemo i dalje unapređenje ekonomske saradnje, povećanje obima robne razmene, sa ciljem da ona dostigne milijardu evra, kao i još veće prisustvo grčkih investicija na tržištu Srbije“, naglasio je predsednik Vučić.

I discussed the development of bilateral ties, Serbia's European integration process, our economic cooperation, and other key regional topics important to both sides with the Hellenic Republic's Minister of Foreign Affairs, @NikosDendias. pic.twitter.com/arDGAefsCq