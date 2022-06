Petković: Odakle lobistima takozvanog Kosova ideja da Fon Kramon može da odredi put Srbije ka EU?

- Kada Viola Fon Kramon kaže da Srbija ne može da se priključi EU dok ne prizna takozvano Kosovo, da li misli na EU sa Španijom, Rumunijom, Slovačkom Kiprom i Grčkom - naveo je Petković na Tviteru.

Upitao je i odakle lobistima takozvanog Kosova ideja da Fon Kramon može da odredi put Srbije ka EU?

- Fon Kramon je otišla predaleko - naglasio je Petković.

When @ViolavonCramon says that 🇷🇸 can't join the EU until recognizes so-called Kosovo, does she mean the 🇪🇺 with Spain, Romania, Slovakia, Cyprus & Greece?

Where did the lobbyists for so-called Kosovo get the idea that she can determine 🇷🇸 path to EU? @ViolavonCramon went too far