'OBRADOVIĆU JE BOLJE DA SE BAVI SVOJOM, A NE TUĐOM DECOM'! Glišić ogorčen zbog najnovijih napada na Vučićevu porodicu: Bednije ne može, DNO DNA (VIDEO)

Napadi na decu predsednika Srbije su u najmanju ruku besramni. Ne postoji bednije ponašanje od toga, kaže predsednik Izvršnog odbora SNS.

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić komentarisao je najnovije napade na decu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kada je reč o ovoj temi, kako kaže, mora da bira reči.

- Kada neko napada nečiju decu, to nije nepristojno jer je to blaga reč. Mislim da ne postoji bednije ponašanje ili nastup od prozivanja tuđe dece. To je dno dna, a kada bih bio isti kao oni, mogao bih da pitam novinara Vukašina Obradovića što se nije pohvalio svojom decom? Tu ću da se zaustavim, a Vranjanci znaju o čemu pričam – kaže Glišić za “Novo jutro” Televizije Pink.

Informacije koje su se pojavile da Obradovića plaća ministar sa juga Srbije, predsednik Izvršnog odbora SNS smatra tačnim.

- Ja nemam dokaza, ali mogu da se zakunem da ga plaća ministar koji je najistaknutija politička figura sa juga Srbije. Kako baš njega da nikada nije zakačio. Vukašin Obradović ima portal, poznajem odlično prilike na jugu Srbije, nije slučajno da se ime tog ministra nikada nije našlo tamo - kaže Glišić i dodaje:

Drago mi je što su se osvestili od izbornog poraza, nije mi drago što će da se vrate staroj politici, a to je jedna jedina koju imaju - vređanje tuđe dece.