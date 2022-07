Grupa naoružanih migranata koju su razbili srpski specijalci na samo 10 kilometara od mađarske granice imala je nameru da uđe u Austriju. Grupa je imala pravi arsenal automatskih jurišnih pušaka, četiri pištolja, 12 noževa, mečeta i sablji, kao i 18O metaka. Oduzeti su im i droga i falsifikovane lične karte.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da je policija izuzetno dobro postupila.

- Sve kritike se zasnivaju na fotografijama na kojim se vidi kako su ti migranti postrojeni, kao svuda u svetu. Oni koji napadaju Vulina kao da ne gledaju slike iz drugih zemalja. U Srbiji zahvaljujući upravo ministru Vulinu ni jedan migrant nije povređen od strane naših organa bezbednosti. To što su postavljeni da tako sede ili leže je uobičajena procedura jer se ne zna da li i koje oružje imaju - istakao je Spasić.

Kako je dodao, javnosti treba da bude jasno da to nisu obični migranti, već pripadnici bandi koji su pobegli sa ratišta.

- Zašto je to opasno? Evropa zna o kome se tačno radi i neće da ih primi. Neverovatno je to prikazivati kako nekakvo nasilje - rekao je Spasić.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan kaže da se radi o tome da neko pokušava da ovu stvar ispolitizuje na sraman način i da efikasan rad policije prikaže kao maltretiranje migranata.

- Grupe koje su spremne da se međusobno ubijaju, spremne su da napadnu i policiju. Oni su naoružani, to nisu migranti, nego teroristi, to su organizovane bande koje se bave švercom i to ne samo ljudi - rekao je Karan.

Govoreći o proceduri, on je istakao da je glavna primedba to što je migrantima traženo da podignu ruke.

- Imali su oružje, to je propisana procedura kod svih policija u svetu. Niko nije povređen, nikome nije naneto zlo...Šta je sada problem? - istakao je Karan.