Kako kaže, u finišu formiranja vlade uvek se odredi nekoliko ljudi čije "glave moraju da padnu", ovoga puta to je njegova!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je eksluzivno za “Novo vikend jutro” sa Jovanom Jeremić da je od jedne od najvećih stranih obaveštajnih službi na svetu dobio informaciju da se protiv njega sprema strašna kampanja sa ciljem da ne bude u sastavu nove Vlade Srbije.

- Ovaj put to sam ja! Ja sam broj 1 te kampanje i ja ne smem da budem u novoj Vladi Srbije. Jedna od največih obaveštajnih službi na svetu obavestila me je da su moji stavovi neprihvatljivi i da, ukoliko ih ne promenim i ukoliko ne napustim politiku koju vodim, biće učinjeno sve da ne budem član Vlade i pokušaće da me kompromituju na bilo koji način. Biće pokrenuta masovna medijska i svaka druga kampanja zarad moje eliminacije iz Vlade Srbije i, ako je moguće, političkog života – navodi Vulin.

Predsednik Vučić je, kako kaže, o ovome obavešten od strane naših obaveštajnih službi koje su dobile informaciju da se ovo priprema.

- Očekujem da će realizacija početi već u toku sledeće nedelje. Dakle, na mene će krenuti masovan napad, najverovatnije negde oko konstituisanja parlamenta, kada dođe španski premijer, pa posle toga ili tih dana. Obaveštajne službe rekle su mi i koje agencije će realizovati napad, koji novinari i na koji način. Znači, u većoj meri znam šta će se dešavati – kaže Vulin i dodaje:

Kampanja laži i napada na mene krenuće veoma brzo i iz sve snage. Uslov je bio da počnem da radim za njih i da napustim svoju politiku, a ja to neću po cenu glave! Lako je izgubiti fotelju, a mogu i glavu, ali neću biti špijun ni jedne jedine obaveštajne organizacije. Ni za kog drugog nisam radio, osim za srpski narod, srpsku državu i ni prema kome nisam imao lojalnost osim prema predsedniku svih Srba Aleksandru Vučiću. Sve ostalo – glavu, glavu!