PALMA: Hrvatska zahvaljujući haškim sudijama slavi etničko čišćenje!

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da niko na svetu ne slavi etnička čišćenja, progone, ubistva, paljenje crkava, kuća, stanova, imovine, a da jedina država na svetu koja slavi najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata je Hrvatska.

- A pri tom je član Evropske unije, što znači da je ispunila sve zahteve Evropske unije po pitanju poštovanja ljudskih prava. Ako je to budućnost, ako je to napredak svetske civilizacije, onda bolje da mi ostanemo seljaci iz Srbije. Ali, kao i u slučaju Aljbina Kurtija i Bakira Izetbegovića, tako i u slučaju Hrvatske, ne treba da čudi ponašanje države u kojoj ustaški ministar Mile Budak koji bi trećinu Srba pobio, trećinu prognao, a trećinu prekrstio, ima svoje ulice i trgove, u kojoj Ante Pavelić nije persona non grata, a predsednik Srbije jeste, u kojoj smatraju da je ustaški logor u Jastrebarskom zapravo bio dečje odmaralište, ali treba da čudi da nikoga iz Brisela, Vašingtona, Berlina ili Pariza bar malo nije sramota - izjavio je Marković i dodao:

- Milijardu puta treba ponoviti svima u svetu naređenje predsednika i vrhovnog komandanta Hrvatske Franje Tuđmana uoči Oluje, a ono glasi „Srbima treba naneti takve udarce da praktično nestanu sa ovih područja“. Kako vam zvuči ova rečenica gospodo sudije iz Haškog tribunala koji ste oslobodili hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Da li vas je gospodo sudije bar malo sramota, jer vi ste najodgovorniji što danas u 21. veku neko slavi etničko čišćenje, vaša presuda je to dozvolila. Da ste vi sudili u Nirnbergu, ko zna kakve bi presude bili nemačkim generalima. Ja nisam pravnik, ali Oluja je najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata, za to postoji milion dokaza, slika i snimaka i zato postoji i navedeno naređenje tadašnjeg hrvatskog vrhovnog vođe.

Prema Markovićevim rečima ni njega ni nikoga drugog ne treba da čudi ponašanje Hrvatske.

- Dakle, ni mene ni nikoga drugog ne treba da čudi ponašanje Hrvatske, ali treba da čudi ponašanje onih koj se predstavljaju kao oličenje demokratije i poštovanja ljudskih prava u Hagu i Briselu” - poručio je Marković.