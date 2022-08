Anđelković: Vreme je da Srbija uspostavi pokrajinsku upravu i civilnu zaštitu na Kosovu i Metohiji

Analitičar Dragomir Anđelković rekao je za Kosovo onlajn da Srbija treba da konstatuje da je, zbog nemogućnosti da se vode pregovori, prinuđena da uspostavi sve svoje državne institucije u svim delovima Kosova gde je to moguće, uključujući Izvršno veće pokrajine Kosovo i Metohija i druge organe, pre svega civilnu zaštitu.

"Mislim da smo došli do tačke kada će Vlada Srbije morati da donese takve odluke i da konstatuje da je, zbog nemogućnosti da se vode pregovori, Srbija prinuđena da uspostavi sve svoje državne institucije u svim delovima Kosova gde je to moguće", rekao je Anđelković za Kosovo onlajn.

Na pitanje šta bi trebalo da bude odgovor Srbije na to što Aljbin Kurti navodi da je odluka kosovske vlade u vezi sa registarskim tablicama i dokumentima "suverena odluka" Vlade Kosova i da se o takvim odlukama ne raspravlja u dijalogu, Anđelković je rekao da Vlada Srbije sada ne treba da uspostavlja ZSO, već treba da uspostavi sve organe po Ustavu Srbije, po kome je Kosovo i Metohija njena pokrajina.

"Ne treba uspostavljati ZSO već, u skladu sa našim Ustavom, Izvršno veće pokrajine Kosovo i Metohija i druge organe, pre svega civilnu zastitu koja je postojala do 2016. godine i bila je faktor odbrane severa. Ako Priština i Zapad koji stoji iza Prištine ne žele da pregovaraju sa Srbijom, Srbija mora da uspostavi svoju kontrolu tamo gde to može, a to je sever. Sve drugo je put u potpunu kapitulaciju jer jasno je da Kurti ovo što radi ne bi činio da nema zeleno svetlo Zapada, ma šta oni pričali", navodi Anđelković.

Povodom navoda Kurtija da njega ne obavezuju dogovori koje su postigle prethodne kosovske vlade, da na Kosovu postoji Asocijacija kosovskih opština, a da Srbi sa Kosova nisu tražili jednoetničku zajednicu, već da je to bio zahtev Beograda i "nažalost ustupak" njegovih prethodnika, Anđelković je naveo da Kurti ni do sada nije poštovao ono što je dogovoreno.

"Može Kurti sve da kaže. Ni do sada nije ni poštovao ništa, i prethodne vlade Haradinaja i Tačija nisu poštovale Briselski sporazum, nijedna albanska garnitura na Kosovu ga nije poštovala. Na priču Kurtija o tome da navodni kosovski ustav predviđa Asocijaciju kosovskih opština, mi treba da odgovorimo da Ustav Srbije predviđa autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija i da u skladu sa tim delujemo. Ovako ispada da je Kurti mnogo moćniji od Vučića i drugih koji vladaju u Srbiji, a Srbija to ne sme da dopusti jer Srbija nije autonomna pokrajina Kosova, već je Kosovo autonomna pokrajina Srbije", rekao je Anđelković.