Netrpeljivost koja vlada između Hrvatske i Srbije ne jenjava, posebno u danima koji su za nama kada smo se prisetili najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svetskog rata. Iz susedne Hrvatske čak idu toliko daleko da Aleksandra Vučića krive čak i za Oluju.

Goran Vesić, član predsedništva Srpske napredne stranke smatra da je razlog frustracija političara u Hrvatskoj to što su Aleksandar Vučić i njegovi uspesi dokaz njihove neuspešnosti.

- Ne smeta njima Srbija koja slaba, ne smeta njima Srbija čiji se predsednik izvinjava Hrvatima i za ono za šta treba i za šta ne treba. Ne smeta njima Srbija koja je ekonomski slabija od njih. Takva Srbija njima ne smeta, njima smeta Srbija kakva je danas. Njima smeta Srbija koja ima najveći rast bruto domaćih proizvoda, koja će imati vrednost 58 milijardi evra bruto domaćeg proizvoda. A 2012. smo imali 32 milijardi. Njima smeta Srbija u kojoj se za 10 godina otvori 200 novih fabrika... Koja se ekonomski razvija, u kojoj rastu plate i postaje najvažnija sila u regionu, politički, ekonomski i u svakom drugom pogledu - rekao je Vesić.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, rekao je da se na Zapadu ne dešava ništa novo i da već 30 godina umesto istoričara marketinški stručnjaci pišu istoriju.

- I to je kao neka borba nekoliko pozorišta različitih koja se bore za svoje gledaoce i bore se da budu pozvane na taj neki "Brodvej" istorijski da iznesu svoje teze protiv one druge scene pozorišne. Ranije je istina relativno zanimala istoričare, a danas istina apsolutno ne zanima marketinške i propagandne stručnjake u službi toga da one Nemce koji su decenijama važili za tvorce genocida i kao narod koji mora da se izvinjava za ono što je radio, treba da zamenimo Srbima - rekao je Bokan i dodao:

- Problem je samo u tome što je ta uloga koja je namenjena Srbima, nema nikakav materijal i onda mora stalno da bude podgrevana lažima, time da se najobičnije rečenice tretiraju kao strašne i strahotne. Dovoljno je da neko u Srbiji kaže da ćemo braniti svoju zemlju, to zvuči kao napad. A kad se to ne kaže, onda nas ismevaju da ne brinemo o svojim građanima - kazao je Bokan.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, govorio je o medijima u Hrvatskoj koji ne prestaju sa napadima na Vučića. On je pomenuo i što su u "Glasu Istre" pisali da je srpski predsednik opasan čovek koji hoće da napadne ceo region, pa rekao je da je taj tekst pažljivo pročitao i da je shvatio da je novinar pokupio sve fraze koje su se serivrale svih ovih godina i ubacio u tekst.

- Zato deluje smešno tekst jer čak nije ni potkrepljen činjenicama jer kaže da Vučić sve to hoće da uradi zarad opstanka na vlasti. Pa čekaj, Vučić je sad pobedio, na vlasti je sa istorijskim rezultatom u istoriji. Koliko je glupa ta osnovna teza da Vučić radi to zarad vlasti, a Vučić čovek pobedio sa najboljim rezultatom u toku višestranačja u Srbiji ikada. Elementarne činjenice nedostaju. Evropa nemo gleda na te ustaške i fašističke pozdrave i niko na to ne reaguje. Evropa koja zastupa neke druge vrednosti bi trebalo time da se bavi. U tim svim tekstovima je bitno da se Srbija izjednači sa Rusijom, Vučić da je kao mali Putin i da predstave Srbiju kao pretnju po mir u regionu. A sve zato što je Srbija postala najjača zemlja u regionu. Sve fabrike i sve što je došlo je došlo u Srbiju, a ne kod njih - rekao je Saša Milovanović.

Autor: J.Đ.