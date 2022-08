Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o sve učestalijim i svakodnevnim napadima na Srbiju, ali i njega lično, od strane Hrvatske, istakao je da nikada nikome nije zabranio da letuje u Hrvatskoj, i da je njegov lični stav da ne želi da ide na hrvatsko primorje.

''NIKADA NEĆU OTIĆI U HRVATSKU NA MORE''

Predsednik Vučić je na početku emisije rekao da više desetina hiljada ljudi iz Srbije svake godine letuje u Hrvatskoj, i zapitao čime se to zamerio tim ljudima.

- Ne smem da mislim, da imam stav, da ne želim i neću? Ja mislim da je to suština nekog slobodnog demokratskog društva. Što se zameram nekome? ne zameram se nikome, mislim da je potrebno da ja budem taj koji će da se dodvorava ljudima, za razliku od nekih drugih političara - rekao je Vučić.

Kako kaže predsednik, možda će se jednog dana nešto promeniti, ali kod njega, i za njegovog života, ništa neće.

- Pogledajte Broza: "Studenti su u pravu". Pomiluješ nekoga po glavi i nastaviš. Ja nisam takav. Moja deca će teško tamo ići na odmor, a za Vukana se nadam da će drugačije gledati na stvari. Ja ništa nisam ni objavio za Jasenovac, a oni su rekli: "Ej pa nije ti to odlazak na more". Ja sam tamo hteo da odam poštu i zapalim sveću srpskim žrtvama. Jel treba da podilazim ljudima i da zaboravim magnum krimen koji se dogodio, da bih dobio deset hiljada glasova više - zapitao je Vučić.

Predsednik je rekao da su neki govorili o Srbiji sve najgore, a da su malo toga doživeli od naše zemlje.

- Ne zaboravite, moj otac nikada oca nije video. Rođen je slučajno, u jednoj školi. Čak mu ni datum nisu upisali. Išli su vozom od Požege do Zemuna, i ovde ih je Nedićeva vlast prihvatila, u Crkvencu blizu Despotovca, gde ga je majka rodila. Ja sam bio vezan za majku, moju baku, i provodio sam po nekoliko meseci godišnje u Čipuljiću. Videli ste sve kuće koje su tamo spaljene.

Vučić dodaje da je i crkva spaljena, i to čak četiri puta kroz istoriju, i da on ne vodi politiku koja je protiv Hrvata, ali da ne sme da zaboravi šta je činjeno našem narodu tokom Drugog svetskog rata.

- Ja nisam želeo da unosim te lične stvari u politiku, i zato od mene niste čuli nijednu vest. Hrvatski mediji se bave onime što ja radim ili ne radim. Pa je jedan od bivših zatvorenika u Petrinji rekao kako se seća mene. Srećom našli su drugog, koji je rekao da me nikada nije video, kao što i nisam. A to su uradili kada sam prvi put rekao da hoću da idem u Jasenovac - rekao je predsednik.

Kako kaže, problem ljutnje Hrvata je i Petrovačka cesta, gde Hrvati žele akciju "Oluja" da predstave kao čistu akciju, dodajući da to nikako nije čisto, podvlačeći da su deca ubijena.

- Oni mene ne mogu da kupe, mene ne interesuje koga će da slikaju na jahtama i peškirima širom Hrvatske, mene ne mogu. Mislili su da ću ja da se uplašim nekog ispitivanja... Moje će biti da i dalje gradimo bolje odnose sa njima. Moj lični stav je da ja neću da idem u Hrvatsku na more - rekao je Vučić.

Kako je istakao, Vučić je ponovo zatražio da poseti Jasenovac, ali odgovor i dalje nije dobio. Govoreći o podatku, da nijedan predsednik Srbije nije posetio Jasenovac, niti da Beograd nema ulicu nazvanu po jasenovačkim žrtvama, naziva šokantnim.

- Strašan si heroj što si ubio decu od 7 i 9 godina. Svaka ti čast na herojstvu - ironično je prokomentarisao predsednik.

- Kod nas je bila moda da ne sme da se priča o tome. Pitao sam mnoge režisere, i svi su smišljali zašto to neće... Jedini koji je smeo bio je Gaga Antonijević. Niko ozbiljan u svetu neće reći da to nije tačno. Mi imamo činjenice - priča Vučić.

''SRBIJA ĆE SAMA DA BRANI SVOJU DRŽAVU I NAROD''

On je potom prokomentarisao dezinformacije o navodnoj izgradnji ruske vojne baze u Srbiji, koje su uglavnom širene u regionu.

- Kažu Putin mene ponižava, i Rusija. A oni u NATO, i imaju i američke i albanske vojnike na svojoj teritoriji kad god to zatreba. To je valjda za ponos, a mi da imamo nekog drugog, to je poniženje. Srbiji nisu potrebne nikakve vojne baze, Srbija će sama da brani svoju državu i narod, da gradi savezništva, i da se ne stidi dobrih odnosa sa Rusijom, Amerikom i Kinom. Sami ćemo da brinemo o sebi - istakao je predsednik.

Vučić kaže da je on vrhovni komandant još pet godina, i da ga niko neće naterati da Srbija napravi vojnu bazu na svojoj teritoriji.

Predsednik Vučić je potom rekao da što se vojske tiče ima izvanrednu vest za vojna lica.

- Pričam o vojnicima, razvodnicima, desetarima, oficirima. Oni će od 1. januara imati ubedljivo najveće povećanje u Srbiji. Očekuje ih povećanje plate od čak 25 odsto. To je ogromno povećanje i ogroman skok. Da budem sasvim otvoren, mi imamo slabu popunjenost 1. i 2. brigade. Nama vojsku čini jug Srbije, Vojvodina i Šumadija kao da ne postoje. Mi imamo odličnu opremu, ali nam fale ljudi - kazao je predsednik.

POVEĆANJE PENZIJA OD 1. OKTOBRA

On je podsetio da će penzije biti povećane za 19.3 odsto, i da će od 1. oktobra ili 1. novembra početi sa povećanjem penzija.

- Što se tiče povećanja plata za vojsku, to će biti ogroman skok. Hoćemo da promovišemo uniformu, da ljudi vide naše sjajne vojnike. Ja sam za uvođenje vojnog roka, i ja sam za to. Mislim da treba da bude kratak vojni rok, i to pitanje je pred Narodnom skupštinom. Da li će to biti tri ili četiri meseca ja mislim da je to ništa u poređenju sa iskustvom i znanjem, kao i dugom koji imamo prema otadžbini - naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da ga nije briga kako u regionu gledaju na jačanje srpske vojske.

- Jesam li ja njima dužan da polažem račune, ili našem narodu? Šta hoćete, da budemo vreća za udaranje, uprkos junaštvu naših oficira i vojnika, kao devedesetih godina. A što se oni naoružavaju svi. A što odvajaju 20 odsto municije iz svojih fabrika i šalju u skladišta. A što kupujete helikoptere iz SAD i haubice iz Nemačke. Koga da napadnete, Austriju ili Sloveniju? Kurti kaže imaće 130 miliona vojni budžet. Nema problema, mi ćemo imati milijardu i po - kazao je on.

Vučić ističe da će poseban naglasak u narednom periodu biti na vojsci, zdravstvu, reindustrijalizaciji i energetici.

Predsednik Vučić je prokomentarisao i sramnu izjavu predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je preteći govorio o "lekcijama koju su Srbi iz Hrvatske naučili".

- Svi oni bi želeli svoje teritorije sa što manje Srba. Kažu u Prištini neće novu Republiku Srpsku. A šta hoćete da se odvojite, a nećete novu RS. Tako i u Crnoj Gori, gde je ogroman procenata Srba. Zato svaka čast Abazoviću koji je potpisao Temeljni ugovor. I želim da izjavim saučešće, svim građanima Crne Gore a posebno porodicama stradalih. Upućujem saučešće i predsedniku Milu Đukanoviću i premijeru Dritanu Abazoviću - rekao je on.

"NISAM OPTIMISTIČAN PRED ODLAZAK U BRISEL, REALAN SAM"

Predsednik ističe da nije optimističan pred odlazak u Brisel, već je realističan.

- Idem sa dobrom voljom da razgovaram i da im ukažem na sve opasnosti sa kojima se suočavamo. Kao sa tablicama, gde izmišljaju svašta. Prihvatili smo mi i dokumenta, ali sa određenom deklaracijom. Ali oni hoće da ukinu KM srpske tablice. To je njihov jedini cilj. Kad nema KM tabli, to je još jedan dokaz da Srbija ne živi na Kosovu. A na to nemaju nikakva prava. Kao i to da tražite deklaraciju, papir, od onih koji žive na KiM. Ali Srbima koji žive na KiM, da im izdajete neke papire svaki put kada pređete liniju, e pa to ne može - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da se NATO ponašao odgovorno do sada, i da Albanci hoće potpuno da proteraju Srbe.

- Oni su sada u šoku kako ja znam da su pomerali jedinice u Gnjilane. Već dva dana sprovode istragu. Ja ne izmišljam da hoće da likvidiraju naše ljude. To je rečeno na jednom zatvorenom sastanku, i sada ne znaju ko je to javio. A onda je zadatak svih medija Vučićeva melodrama. Oni su našli naš plan od pre dve godine, koji bi bio naš korak ako krene do pogroma. I mi smo o tome pričali. Kao mala deca se ponašaju, kasne dve godine, i čudom se čude kako mi sve znamo - dodaje predsednik.

Vučić kaže da znamo imena koje Priština želi da likvidira, i da je u pitanju šest ljudi koji su označeni kao "vođe otpora".

- I naravno označeni su kao teroristi, kriminalci. Sada Srbin sa kamenom da se slika je kriminalac i ubica, a kod njihovih terorista dolazio ceo svet da se slika. A Srbima koji žive dole će reći da su kriminalci. Ja sam izašao u javnost da bih sprečio to, to je jedan od razloga. Oni će nastaviti sa svojim akcijama i neće se umiriti dok ne završe sever Kosova. Na silu možda možete sve, osim što vam nećemo dozvoiliti pogrom i ubijanje. A sve ostalo iovako radite silom. A ja da vređam ovog mučenog Kurtija ne mogu - ističe Vučić.

Predsednik kaže da se danas smeju i rugaju Srbima zbog traktora, i da je traktor samo dokaz koliko su domaćina i srpskog čoveka sklanjali i terali sa njegove zemlje.

- Oni su zato pokazivali tuđe ambasadore na svojim tenkovima, i bacali cveće pred osvajače - ističe Vučić.

Predsednik Vučić kaže da je glavni cilj mir, ali da neće biti dozvoljeni nikakvi pogromi.

Predsednik je potom govorio o sukobu u Ukrajini, i istakao da je prošlo već šest meseci od početka rata.

'MNOGI SU LAGALI DA ĆU UVESTI SANKCIJE RUSIJI'

- Lagali su mnogi da ću uvesti sankcije Rusiji, da bi dobili glasove. Ja sam dovoljno odgovoran čovek, borio sam se da čuvam našu politiku. Znate, oni su ploču posle izbora promenili. Tako je to kada idete po ambasadama. Ja neću da se dodvoravam svom narodu, a kamoli stranim ambasadama - dodaje Vučić.

Kako kaže, nervoza će biti sve veća od 15. septembra u Evropi.

- Ja obećavam narodu da ćemo se truditi da vodimo odgovornu politiku. Kada nam budu rekli da je ostalo šest meseci da uđemo u EU, eto i nas da se usaglasimo sa svim njihovim zahtevima. Ali to moraju da nas obaveste, pošto je naša obaveza da do kraja priključivanja EU usaglasimo politiku - rekao je predsednik.

'SLEDI PAKLENA JESEN'

Vučić kaže da nam sledi paklena jesen, i da je struja danas na berzi u regionu 440 evra po megavat satu.

- Cene trenutno nisu normalne. Sedam ili osam puta veće od normalnih cena. Zato su Nemci doneli odluku da nijedan stan ne sme da bude topliji od 19 stepeni. To je ozbiljna zemlja, mi moramo da gledamo šta rade oni. Besmisleno je da imamo 23 ili 24 stepena, to nije normalno. Nemamo mi u ovom trenutku problema sa gasom, ali ja želim da mi obezbedimo dovoljno struje. Ali mi i dalje nemamo odgovor Rusa za TO Pančevi i TO Zrenjanin. Ako mi to napunimo gasom da nam to pravi struju. To su ogromne uštede, na samo jednom stepenu hladnijeg grejanja. Mi tim uštedama obezbeđujemo viškove gasa, i za druge delove Srbije - kazao je on.

Predsednik kaže da je pravljen ugovor sa Bugarima i Rumunima oko uvoza uglja, ali da se to izjalovilo zbog različitih izgovora.

- A ugalj otišao u nebesa. Sećate se kada su svi tražili da se ukine ugalj. A sada im kažem hvala Bogu što smo imali to "đubre". Nisam ih ja ni poslušao za litijum, ali i dalje smatram da je to moja najveća greška. Napravili smo veliku grešku. Mi smo jedini narod koji se odrekao svoje nafte, koje su strane službe lažima preko medija naterale da se odreknu bogatstva. To je klasičan primer kako su strane službe uspele da unište nešto što je moglo da bude kvantni skok za Srbiju. Oni su se tukli među sobom da li će Rio Tinto ili neka druga kompanija. Zato što je naš litijum najkvalitetniji - naglašava predsednik Srbije.

Vučić ističe da neće da se ulaguje narodu i da laže.

- Ja napadam sebe, ne političke protivnike. Tačno vidite kako vam se, poput savršene oluje, sve dovedeno do toga da vam rasture zemlju. Ja se i dan danas jedem zbog te odluke. Loznica je cela mogla da procveta. Čitava Mačva. Mogli su da imaju budžet 200 miliona evra, da bacaju pare. I da umesto realnih 80.000 ljudi koliko imaju, da imaju 150.000 ljudi. Morate da pitate sledeću Vladu da li je odluka o zabrani iskopavanja litijuma finalna - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da će inflacija na godišnjem nivou biti oko 9.8 odsto, a da će rastom penzija od 22 odsto.

- Ne zaboravite da je ovo treća godina kovida i godina rata. Pa u pravu su poljoprivrednici. Jeste li vi videli onaj vozni park traktora ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Novi Fergusoni, koje smo mi subvencionisali. Baš sam bio ponosan. Ali su u pravu po pitanju cene đubriva, ali to zavisi od cene gasa - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je potom je rekao da je čak 69 odsto subvencionisanog goriva za poljoprivrednike otišlo u kanistere, i dodao da to ukazuje na šverc.

- Ne kažem da su to samo poljoprivrednici, već prevaranti. I svi hoće da udaraju na državu, ali moramo da je branimo. Govorim vam suštu istinu. Vi kažete lako je izgraditi auto-put. Evo doneo sam podatke. Prvo moramo da sprovedemo eksproprijaciju. E sada, vi imate plac, i mi tuda pravimo auto-put. I sada je to poljoprivredno zemljište, i prijavili ste to, evo pokazaću vam stotine primera. I na osnovu toga plaćate porez. Vrednost tog zemljišta je procenjena na 10.000 evra, i vi na to plaćate porez na imovinu. I deset godina ste plaćali, i niste se bunili. A kada dođe država i nudi 10 odsto više, vi tražite 10 puta veću cenu - objasnio je on.

Vučić se potom zapitao kako da se reši to pitanje, i upozorio da se mnogi ljudi nezadovoljni cenom obraćaju političarima kako bi pravili proteste.

'APELUJEM NA LJUDE DA VOLE SVOJU DRŽAVU'

- Čekajte bre ljudi, pa Miloš Veliki nam je do sada spasio 80 ljudi. Apelujem na ljude da vole svoju državu. Da nemamo maćehinski odnos prema njoj, samo da je volimo. I da razumemo da nije svaki protest nešto što moramo obavezno da podržimo. Nekada su ljudi u pravu, nekada je istina na sredini. Ja ne mogu da podnesem više rasturanje države i da niko neće da plati porez i izdaje fiskalne račune - naglasio je predsednik.

Predsednik kaže da nema problem da saopštava teške vesti, i da među ministrima ima ljudi koji odlično rade svoj posao.

- Ali naravno ima i ljudi koji neće da se zameraju narodu. Ja sam rekao da sam protiv neradne nedelje. Došli su ljudi iz Dveri i doneli spisak, i ja sam rekao da nikada dok sam živ neću to da prihvatim. Ko ste vi da maltretirate ljude koji hoće da rade nedeljom, to je iovako mali procenat - ističe predsednik.

Vučić kaže da će se protest poljoprivrednika završiti kompromisom, i da ti ljudi nisu profesionalni štrajkači.

- To su domaćini ljudi, biće malo zadovoljniji, i dalje nezadovoljni. Mi ćemo biti i dalje nezadovoljni. Što se tiče inflacije, ona će se usporiti do kraja godine sigurno, zbog cena nafte. To će se naravno osetiti i na investicijama, kojih će biti manje. U Srbiji neće biti stagflacije, što je glavna tema na zapadu, mi nemamo problema sa ljudstvom. Mi nemamo problem ni sa spoljnim direktnim investicijama - dodao je on.

Predsednik navodi da je država ograničila cene peleta, i da je tu bilo primedbi na rad Srbijašuma.

''MILOŠ VUČEVIĆ I ANA BRNABIĆ KANDIDATI ZA MANDATARA''

Vučić kaže da još nije saopštio ime mandatara, ali je večeras rekao da postoje tri opcije.

- Moguće je da bude jedan kandidat predložen od koalicionih partnera, i dva kandidata su Miloš Vučević i Ana Brnabić. To su tri moguće opcije. Ja sam veoma zadovoljan radom Ane Brnabić. Politika je spisak kompromisa koji pravite. Ne možete o svemu da odlučujete. A ona će uvek obavljati važne funkcije - rekao je on.

Vučić ističe da ne zna uvek imena svih ministara pre sastavljanja vlade, i da je rekao da je Kosovo trenutno prioritet.

- Ne pada mi na pamet da dolaze da mi se zahvaljuju. Kosovo mi je važnije od žalopojki i proslava, a nadam se da će se to završiti brzo. Recite mi ime samo jednog koji sme da me pozove, stranog ambasadora, da utiče. Ja prezirem agente, i zapadne i istočne. Ja volim i radim za svoju zemlju. Ovde se živi za ovu zemlju - istakao je Vučić.

Predsednik je govorio i o uvredama koje je episkop Nikanor uputio premijerki Ani Brnabić.

- On je prvo izvređao sebe i našu crkvu, mnogo više nego bilo šta drugo. Da vi kažete da je brat Ane Brnabić pravio dete Ani Brnabić. Pa da li vas je bar malo sramota. Da vi kažete da joj je deda bio ustaša. Da jedan od četvoro deda i baba je bio Hrvat. A nije bio ustaša. I onda na sve to kažete da biste zbog "Prajda", neki kažu gej parada, neki kažu pederbal, kaže da će uzeti oružje.

Vučić kaže da nikada nije učestvovao u takvim manifestacijama, i da mu se nikada nisu sviđale, ali da ljudi imaju pravo da šetaju.

- Da li će to biti ove godine videćemo, zbog bezbednosne situacije. Ali svako ima pravo na svoj stav. Ne vidim potrebu da progonim bilo koga. To je bilo poznato od stare Grčke i Rima do danas. A šta vas briga jedan dan da li će neko da šeta. Idi na Avalu ili na Frušku goru. Kada vidim taj agresivan ton kod nekoga, uvek se pitam šta je latentno iza toga - kazao je predsednik.

Vučić očekuje da nam vladika Fotije pokaže kakav je to pohod na manastire i bogoslovije, a da vladika Nikanor pokaže dokaze da je deda Ane Brnabić ustaša.

- Ljudi, oni veruju u laži iz Brkićevog tabloida. Ja sam mislio da niko ne veruje u to đubre. Znate, srpska crkva ima to u svojoj dogmi, i ima pravo da bude protiv toga, ali nema niko pravo da preti bilo šta. Pa i ja sam protiv, ali je moj posao da im garantujem sigurnost i bezbednost. Ni moj Danilo nije za gej paradu, ali neće ići sa kamenom tamo da se nešto dokazuje. Ovde je suština da neki ljudi hoće da nakarikaju državi još neki sepet na leđa, i baš ih briga za sve - ističe Vučić.

''NE ŽELIM DA RATUJEM, UVEK ĆU SE BORITI ZA MIR I STABILNOST''

Predsednik je rekao da on ne želi da ratuje, i da će se uvek boriti za mir i stabilnost.

- Šta hoćete od nas. Da kažemo ne može ništa. Onda nađite nekog drugog da vodi zemlju. I da će fabrike da odu, ali kažite onda drugima da neće imati platu prvog. Uvek ima ljudi koji će da se "bore" preko tuđih leđa, a kriju se - kaže on.

Vučić ističe da poštuje sve što je urađeno sa SPS-om u prethodnih deset godina, i da će njegov predlog ljudima u SNS biti da se nastavi saradnja.

- A da li će to biti usvojeno, videćemo. On će dobiti neku odgovornu funkciju, nije to poklon rođendanski. Svi mediji, ne mislim na vas, prave pijačni kantar. Ja ne pregovaram tako sa strankama, sa mnom se razgovara o politici i programu, a onda ja kažem razgovarajte sa Darkom Glišićem o tim drugim detaljima. Ne o sujeti, već o programu - kazao je predsednik.

''ŽELIM SVU SREĆU SVETISLAVU PEŠIĆU'

Predsednik kaže da želi svu sreću Svetislavu Pešiću, i da će biti teška borba za osvajanje Evropskog prvenstva.

- Mi imamo Nikolu velikog, Vasu Micića, Nedovića i Dobrića, Avramovića, Kalinića. Sjajnu ekipu imamo. Nadam se da će se vratiti sa medaljom - rekao je predsednik.

Vučić ističe da mu dobro idu studije u trenerskoj školi, i da ima dobre ocene iako je slabije učio.

- Nadam se da ću moći više da se posvetim školi kada prođu problemi oko Kosova i Ukrajine - kratko je kazao predsednik.

Vučić kaže da je Teodosić legenda, i da je Pešić legenda, i da jednom i drugom želi sve najbolje.

- A što se tiče fudbala, iz psihološke perspektive ja mislim da mi možemo čak i do polufinala. Mi imamo dobar kostur. Da prođemo Brazil idemo na Portugal ili Maroko, posle na Hrvate ili Špance. Mislim da možemo odlično da prođemo. Al Tani, katarski emir me je zvao, i možda odem na neku utakmicu ako obezbedim susret sa njim - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: