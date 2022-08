VUČIĆ O PREGOVORIMA U BRISELU: Idem sa dobrom voljom, ali nisam optimističan

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, istakao je da pred pregovore sa Prištinom u Briselu nije optimističan, ali je, kako je dodao realan.

- Idem sa dobrom voljom da razgovaram i da im ukažem na sve opasnosti sa kojima se suočavamo. Kao sa tablicama, gde izmišljaju svašta. Prihvatili smo mi i dokumenta, ali sa određenom deklaracijom. Ali oni hoće da ukinu KM srpske tablice. To je njihov jedini cilj. Kad nema KM tabli, to je još jedan dokaz da Srbija ne živi na Kosovu. A na to nemaju nikakva prava. Kao i to da tražite deklaraciju, papir, od onih koji žive na KiM. Ali Srbima koji žive na KiM, da im izdajete neke papire svaki put kada pređete liniju, e pa to ne može.

Autor: