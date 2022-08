RAKIĆ: Ambasadori Kvinte podržavaju kosovsku nezavisnost i odluke Prištine (VIDEO)

Srbi ne prihvataju kosovsku nezavisnost i jednostrane poteze, poručio je Rakić.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je danas da su juče oni predsednici opština sa severa KiM imali sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte koji je trajao više od dva sata i na kojem je rečeno da oni podržavaju kosovsku nezavisnost i odluke Prištine.

- Ključne poruke koje smo čuli su sledeće - njihove zemlje podržavaju kosovsku nezavisnost i samim tim i oni (ambasadori) je podržavaju. Oni takođe podržavaju odluke koje Prštine donosi, a naročito su podvukli da podržavaju odluke Prištine o tablicama i nekakvog ulazno-izlasnog dokumenta - rekao je Rakić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Pozivaju se, kaže, na Briselski sporazum, ali mi se nismo složili sa njima, odluka o tablicama nije u skladu sa sporazumom, a oni su nas pozvali da prihvatimo "realnost".

- Nijedan Srbin nikada neće prihvatiti nezavisnost. Za nas to nije gotova stvar i nikada neće biti, rekao je Rakić.

On je naveo da se stečena prava nikome ne mogu oduzetu, osim na silu.

- Oni imaju silu, mogu tako da pokušaju, da menjaju zakone, ali mi nećemo u tome učestvovati, naročito da nam neko oduzima tablice - rekao je Rakić.

- To nisu "Miloševićeve" tablice, kako ih oni nazivaju, već tablice koje izdaje Republika Srbija. Nećemo prihvatiti da budemo stranci, to od nas žele da naprave, da nas asimiliraju, ili da nas oteraju sa vekovnih ognjišta - naveo je on i dodao da očekuje da će predsednik Aleksandar Vučić naći način da se prevaziđe kriza koja traje već godinu dana.

Prema njegovim rečima, jednostrani potezi Prištine se samo nastavljaju, a Kvinta ih samo podržava.

- Srbi sa severa nikada neće to prihvatiti. Jedino veruju u rešenje u Briselu, koje će predsednik Vučić naći - poručio je Rakić.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je na konferenciji za novinare da Beograd i srpski narod pokazuju jedinstvo i poručuje da daju punu podršku predsedniku Vučiću uoči dijaloga u Brisel.

On je ocenio da sastanak srpskih predstavnika sa ambasadorima Kvinte pokazuje sa kakvim se pritiscima suočava Beograd.

Petković je rekao da će se u Briselu insistirati na formiranju Zajednice srpskih opština, te poručio da se Beograd zalaže za postizanje kompromisnog rešenja.

- ZSO će biti prva stvar na kojoj će predsednik Aleksandar Vučić insistirati - rekao je Petković odgovarajući na pitanje da li će na dnevnom redu u Briselu biti i ta tema.