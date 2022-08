Vučić: Posao NATO-a je da obezbedi mir Srbima na Kosovu i molim ih da to rade!

U svom obraćanju javnosti predsednik Aleksandar Vučić govorio je o razgovorima u Briselu na kojima nije postignut dogovor.

Rekao je da je prištinska strana tražila razgovor o generalnom sporazumu od šest tačaka, među kojima je razmatranje i prethodnih dogovora:

Prva je Generalni principi bilateralnih odnosa (međusobno priznanje, repetkusije), pod dva rešavanje problema iz prošlosti (netsalih, konstatovanje i rešavanje problema silovanih osoba, raseljena lica, uništenja privatne i javne svojine koje je Srbija otela od lažnog Kosova i ratna odšteta koju Srbija mora da plati), treća je saradnja u budućnosti, četiri isti odnos imaju Albanci u Preševu i Bujanovcu i ljudi na KiM, pod pet ponovo razmatranje odnosa sa Srbima, šesto je ono što oni traže od Srbije. Zatium su govorili o svojim danima u istoriji. Pomenuli 1989. godine i ukidanje autonomije Albancima na Kosovu, onda 1999. godine i oslobođenje, preskočili su 2004, pa su otišli na 2008. i došli do 2011. godine. Peti datum je 2012. čime su hteli da kažu da od tada donose sami svoje odluke i da postulate nezavisno Kosovo mogu da sprovedu.

- Mi smo tražili da se otvori rasprava o zajednici ZSO i tražili smo još nekoliko stvari - rekao je predsednik.

- Specijalne jedinice kosovske jedinice su upale mnogo puta. Svaki od tih puta imali ste obavezu da tražite dozvolu četvorice gradonačelnika sa severa KiM, a to nikada niste tražili. To je posao NATO, ja ih molim da ga obavljaju. Njihov posao je da obezbede mir Srbima na KiM. Nije vaš posao da rušite imovinu sprskog stanovništva, već da obezbedite da ova banda ne prelazi Ibar. Za vas su barikade problem, a ne kriminalne i ilegalne odluke. A da je to tako potvrđuje i Stoltenberg u svom intervjuu.