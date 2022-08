'CENIM ISKREN TRUD VUČIĆA' Lajčak se oglasio nakon druge runde razgovora, rekao da će razgovori biti nastavljeni

Nakon što su kasno sinoć on i specijalni izaslanik SAD za Balkan Gabrijel Eskobar sa predsednikom Vučićem razgovarali drugi put tokom jučerašnjeg dana, Lajčak je na Tviteru napisao da ceni iskreni trud predsednika Srbije da podrži evropsko rešenje.

Lajčak je dodao da će razgovori biti nastavljeni.

After a second round of discussions late last night, I hope we are on the right track. I appreciate @predsednikrs sincere effort to support a European solution. Our talks will continue.