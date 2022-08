EVO ŠTA ZNAČI DOGOVOR BEOGRADA I PRIŠTINE: EU garantuje slobodu kretanja Srba na KiM, neće im izdavati papire sa viznim režimom

Ovim dogovorom našem narodu koji živi na KiM neće biti potreban nikakav papir, dokaz ili dodatni dokument da mogu da žive na svojim ognjištima i neće im biti izdavan nikakav papir sa viznim režimom trajanja od 90 dana.

Dobre vesti za Srbiju saopštio je na Tviteru visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

- EU je upravo dobila garancije od premijera Kosova Aljbina Kurtija u tom cilju. Ovo je evropsko rešenje. Čestitamo obojici lidera za ovu odluku i njihovom vođstvu - istakao je Borelj.

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



