EDI RAMA STIGAO U BEOGRAD! Na aerodromu ga dočekala premijerka Ana Brnabić

Prvi međunarodni sajam vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan, biće otvoren danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, Edija Rame, Dimitra Kovačevskog i Dritana Abazovića.

Svečano otvaranje sajma, koji traje do 4. septembra, planirano je u 13 časova u Hali 1 Beogradskog sajma.

Na sajmu učestvuje skoro 400 izlagača i prizvođača vina iz više od 20 zemalja. Najviše njih će biti iz zemalja regiona, pre svega Srbije, Severne Makedonije, Albanije, ali i iz celog sveta, Južne i Severne Amerike i centralne Evrope.

Samo iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije učestvovaće više od 230 izlagača. Učestvuju i izlagači iz Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Argentine i Čilea.

Vina će ocenjivati 25 međunarodnih sudija, od kojih pet sa oznakom "master of vine", što sajmu daje posebnu težinu i svrstava ga u red najprestižnijih u svetu.

Sajam vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", koji traje do 4. septembra za posetioce će biti otvoren danas od 16.00 sati do 20.00 sati, a pojedinačna ulaznica za ovu manifestaciju košta 500 dinara, dok je grupna karta 400 dinara. Kapije sajma za sve zainteresovane biće otvorene sutra i prekosutra od 12 do 20 sati, dok će u nedelju, poslednjeg dana sajma, radon vreme biti od 12 do 19 sati. Grupna karta za Sajam vina važi za minimum 20 osoba.