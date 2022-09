Stefanović: Srbija danas pobeđuje, ona zna za teškoće, ali za njih traži i nalazi rešenja

Potpredsednika Vlade i ministra odbrane dr Nebojše Stefanovića rekao je da je Srbija danas suočena sa izazovima kakve nije imala u doglednoj prošlosti.

- Gotovo da nema nijednog važnog državnog niti interesa naših građana koji nije pod pritiskom i pod manjim ili većim rizikom da ne bude ostvaren. Neko će, možda, reći da pamtimo slična vremena i da smo se već nosili sa ovako velikim problemima, da se današnjica po tome ne razlikuje od vremena koja su iza nas. Ali, da li je baš tako? - upitao je Stefanović i dodao:

- Jesmo se nosili sa velikim problemima, ali razlika je u tome što današnja Srbija predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, nijednim svojim činom, odlukom ili politikom nije dovela ove izazove na naša vrata. Štaviše rukovodstvo današnje Srbije čini sve da probleme koji nas mogu snaći i to ne našom krivicom na vreme predvidi i da donese odluke koje će našu zemlju sačuvati od rizika kojih je u današnjem svetu napretek i njihov broj raste iz godine u godinu.

Stefanović je rekao da je naša borba protiv katastrofalnih posledica pandemije kovid-19 samo jedan od primera, kako je istakao, po njenom uspehu bili smo u samom evropskom i svetskom vrhu i ne samo na zdravstvenom, već i na ekonomskom planu.

- Srbija je odolela turbulencijama, održala privredu stabilnom i to, uz neprestan rast. Po direktnim investicijama Srbija je ubedljivi rekorder u ovom delu Evrope. I dok su i u najbogatijim zemljama u Evropi otpuštali radnike, Srbija je zapošljavala. I ne samo to Srbija je investirala i gradila se - rekao je on i dodao:

- I danas kada svet ne liči na sebe od pre samo godinu dana, Srbija je stabilna i jaka, odoleva neviđenim poremećajima na tržištu energenata, hrane i svih drugih roba. Nije to ništa slučajno, nije nam palo s neba stabilno snabdevanje strujom i gasom, niti je to što na benzinskim pumpama i pred samoposlugama nema redova i nestašica samo sticaj okolnosti. Sve je to rezultat ogromnog rada i odgovornosti prema ovoj zemlji koju personifikuje predsednik Vučić i politika koju on vodi.

Stefanović je kazao, da sve bude još teže, u borbi za očuvanje normalnog, stabilnog svakodnevnog života svakog građanina, bez nestašica i kriza, Srbija se suočava i sa nikad jačim pritiscima u vezi sa Kosovom i Metohijom, najvažnijim nacionalnim i državnim interesom.

- Pokušaji Kurtija da silom ugrozi opstanak Srba jači su nego ikada u doglednoj prošlosti. Daje sve od sebe da iskoristi turbulencije u Evropi i svetu i da u njihovoj senci ostvari svoj nedosanjani san – Kosovo na kojem nema Srba. Ali i taj udarac na Srbiju i Srbe je propao, ponovo zato što je sa suprotne strane imao jaku Srbiju i odgovornu i državničku politiku predsednika Vučića - rekao je Stefanović i dodao:

- I dok Srbija i Vučić biju teške bitke iz dana u dan traju i napadi i dolaze ni manje, ni više nego od istih onih ljudi koji su ovu zemlju doveli na ivicu bankrota i prosjačkog štapa i za čije vreme je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost. Da su, kojom nesrećom, i danas ti njihovi dani, Srbija kakvu poznajemo i volimo danas ne bi postojala. Ona bi se urušila pod teretom njihove pohlepe i kapu bi joj krojili razni koji joj ne žele dobro. Bila bi slaba, nezaštićena, siromašna i bez plana šta će biti sutra, šta na zimu, a šta sledeće godine u ovo vreme, bila bi baš onakva kakvu bi je hteli svi oni koji joj ne žele dobro.

Prema njegovim rečima, srećom daleko smo i nepovratno otišli od takve Srbije, zato što na njenom čelu imamo čoveka koji je odavno postavio jasnu, iako najtežu moguću, jedinu ispravnu politiku - Srbija iznad svega.

- Niko i ništa ne može da bude preče od Srbije i svakog našeg građanina. To je odnos predsednika Vučića prema Srbiji i zato je zajedno sa našom zemljom izložen neviđenim pritiscima i izazovima - ističe Stefanović i dodaje:

- Srbija danas pobeđuje, ona zna za teškoće, ali za njih traži i nalazi rešenja. Samostalna je, nezavisna i donosi odluke isključivo u interesu svog naroda i takva će i ostati, zato što je predvodi čovek koji joj želi samo dobro, ne štedeći za taj cilj nijedan atom svoje snage. I Srbija će pobeđivati i sutra, šta god o tome mislili oni koji je i iznutra napadaju po pravilu uvek u teškim trenucima, jer je sebe stavila na prvo mesto."