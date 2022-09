NE VIDI SE SVETLO NA KRAJU TUNELA! Marinković za Pink o posledicama sukoba u Ukrajini: Ne znam kako će EU preživeti ekonomske posledice

Narodni poslanik Vladimir Marinković je govoreći o ratu u Ukrajini, čije su se posledice prelile na ceo svet, istakao da najviše brine nedostatak volje za razgovorom i rešavanjem problema. Dodao je da se ne nazire svetlo na kraju tunela i da će najveće posledice trepeti EU.

- Ono što može najviše da zabrine je to što se ni ne nazire bilo kakva politička volja i želja obe strane da se problemi reše. Ovo sukob globalnih razmera i ne vodi se samo između Rusije i Ukrajine nego skoro celokupnog zapadnog sveta - naveo je Marinković za Pink.

Prema njegovim rečima, ono što brine je eskalacija i zatezanje odnosa.

- Zašto je Rusija napravila ovakav odgovor na ponašanje Amerike i EU? To je zbog najave ograničenja cene nafte i cene ruskog gasa. I opet dolazimo do toga da je to i geopolitička igra u kojoj ključni igrači žele što više da zarade i što više da dobiju - istakao je Marinković.

Napomenuo je da su drugi i treći svetski izvoznici, odnosno proizvođači nafte pored Rusije, SAD i Saudijska Arabija, tako da je jasno ko bi najviše profitirao od toga da se što manje kupuje nafta iz Rusije.

- Situacija je i takva sa gasom. Međutim, ograničenjem cena ne možete da sprečite mnoge bogate, industrijski razvijene azijske zemlje da kupuju rusku naftu i gas. Niste time ništa uradili - rekao je Marinković.

Pre desetak dana imate odobrenje američkog Kongresa i Senata za dodatnih tri mijilarde dolara pomoći Ukrajini u oružju i tu se svetlo na kraju tunela ne vidi što će posebno imati negativne posledice po EU i ne znam kako će zemlje EU to da prežive u nekom srednjem roku, posebno na ekonomskom planu. Nadam se da će biti razuma na obe strane