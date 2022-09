Pored investicionih projekata, svake godine Grad izdvaja značajna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju saobraćajnih površina, prevashodno u cilju da se, kroz radove na redovnom održavanju, poboljšaju uslovi za efikasno i bezbedno odvijanje saobraćaja.

U proteklih deset godina za ovu namenu uloženo je čak 13 milijardi dinara, a ove godine ostvaren je rekordni budžet za putnu privredu, koji je opredeljen za unapređenje bezbednosti saobraćaja održavanjem oko 20 km saobraćajnica u samom gradu, ali i prigradskim naseljima.

Zahvaljujući ulaganju ove godine i Pokrajinske vlade, ovogodišnji gradski budžet uvećan je za 800 miliona dinara namenjenih održavanju putne infrastrukture na teritoriji Grada Novog Sada.

Prilikom planiranja utroška raspoloživih sredstava, prioritet je dat popravci kolovoza na bulevarima i saobraćajnicama bulevarskog tipa, uzimajući u obzir veliku frekvenciju saobraćaja na ovim putnim pravcima. U narednim mesecima biće rehabilitovan kolovoz na Bulevaru Mihajla Pupina (od Ulice Žarka Zrenjanina do Varadinskog mosta i navoz na most), Bulevaru Jaše Tomića (od ulice Kisačke do ulice Stevana Doronjskog), Bulevaru Jovana Dučića, kao i Ulici Radomira Raše Radujkova, na Beogradskom keju (od Žeželjevog mosta do Danubiusa) i Futoškom putu (od Ulice Nikole Tesle do Bulevara kneza Miloša). Takođe, bolje uslove za odvijanje saobraćaja dobiće i ulice Hajduk Veljkova, Kisačka (od Bulevara Jaše Tomića do Temerinske), Uspenska, Jovana Subotića, Janka Čmelika (od Branka Bajića do Hadži Ruvimove), Bajči Žilinskog, Ilariona Ruvarca i još nekoliko drugih saobraćajnica. U cilju uspostavljanja jednakih komunalnih standarda na kompletnoj teritoriji Grada, uključujući i prigradska naselja, deo sredstava biće uložen za popravku kolovoza u delovima Veternika i Sremske Kamenice.

Predviđeni radovi započeće tokom septembra meseca, a izvodiće se intenzivno, u zavisnosti od povoljnih vremenskih uslova. U okviru dinamike radova naročito će se voditi računa o tome da se u najvećoj mogućoj meri, koliko to dozvoljavaju tehničke mogućnosti, obezbedi protočnost saobraćaja u svim ulicama u kojima će se realizovati planirane intervencije na saobraćajnim površinama.

Grad Novi Sad će i u narednom periodu nastaviti da obezbeđuje sredstva za unapređenje putne infrastrukture, pri čemu će se akcenat staviti na rekonstrukciju prioritetnih i izrazito frekventnih saobraćajnica, poput Bulevara oslobođenja.

Autor: