Potpredsednik Sprske napredne stranke i aktuelni gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević gostovao je u jednoj emisiji, i govorio o poseti turskog predsednika Srbiji, pitanju Kosova i Metohije, ali i svom mandatu u budućoj Vladi Srbije.

Nama je potrebna otvorena komunikacija s Turskom kako bismo čuvali ovaj region od nekih događaja koji su neželjeni

Vest dana u celoj zemlji je dolazak turskog predsednika Erdogana u posetu Srbiji, a kako će to uticati na odnose ove dve zemlje objasnio je gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS-a Miloš Vučević.

-Ovo je značajan diplomatski i politički događaj. Predsednik Turske gospodin Erdogan je na mini eks-jugoslovenskoj turneji, da obilazi više država na ovim prostorima i time pokazuje da je Turska ozbiljan regionalni i evropski “igrač” i da ima političke uticaje na ovim prostorima. Srbija ima nacionalni interes da sa Turskom čuva, stvara, održava i unapređuje najbolje moguće odnose. Zašto? Zato što Turska ima snažan uticaj na pitanja u BiH, nesporno da ima snažan uticaj na bošnjačku zajednicu u Srbiji, na pitanja Kosova i Metohije. Nama je potrebna otvorena komunikacija s Turskom kako bismo čuvali ovaj region od nekih događaja koji su neželjeni, da bismo čuvali stabilnosti i mir potrebni su nam najbolji mogući odnosi. To otvara i polje broj dva, ako tako mogu da posložim, to je pitanje ekonomske saradnje. Govorimo o državi koja ima 80 miliona stanovnika, koja je u rangu Nemačke što se tiče stanovništva, ogromno tržište. Vrlo su impresivni podaci da je robna razmena između Turske i Srbije za par godina sa ispod milijardu evra došla na preko 2 milijarde evra. Plan je predsednika Vučića i predsednika Erdogana da cilj u narednim godinama bude i pet milijardi evra. Danas je potpisano sedam međudržavnih sporazuma, a vrlo atraktivno našim građanima i građanima Turske je ukidanje viznog režima. To znači da će naši turisti mnogo lakše putovati u Tursku, koja je atraktivna lokacija za naše građane. Veliki broj sportskih klubova ide na pripreme u Tursku, ne treba ni to zanemariti. A rast turista iz Turske u Srbiju iz godine u godinu je sve veći- istakao je Vučević i dodao da će Privredna komora Srbije imati i svoju kancelariju u Istanbulu, te da Srbija postaje jači igrač na međunarodnom nivou.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Opštine Alanja iz Turske Adem Murat Judžel potpisali su krajem juna Pismo o namerama o uspostavljanju saradnje između dva grada, u prisustvu ambasadora Republike Turske u Beogradu Hamija Aksoja, te je tako Alanja postala prvi turski grad pobratim Novog Sada.

Ljudi vole lidere, državnike koji donose odluku

-Izašli smo iz perioda potcenjivanja Srbije ili doživljavanja Srbije kao malog i minornog igrača sa bez energije. Danas Srbija ima bolje odnose sa svim ključnim stranama u svetu, a svet je sve složeniji. Ja bih mogao da zaključim da odnos Erdogana i Vučevića više nije protokolarni, da se tu izgradio odnos poverenja. Ljudi vole lidere, državnike koji donose odluku. Ja mislim da Erdogan doživljava Aleksandra Vučića kao čoveka u kojeg ima poverenje, mi ne gledamo s Turskom na sva pitanje na jednak način, ali je nama potrebna što bolja saradnja sa Turskom. Sve države, pa i Srbija, uče i iz ovoga što se dešava na ukrajinskom frontu i ono što se dešavalo na ratištu između Azara i Jermena. Bespilotne letelice i dronovi počinju da dominiraju uz naravno artiljerijsko oruđe. Srbija vodi računa o svojim interesima, ima politiku vojne neutralnosti, što znači da mi čuvamo naše nebo, reke, našu zemlju. Srbija ima pravo da se naoružava na onim adresama i da kupuje ono oružje koje može da plati i za koje naš vojni vrh proceni da je neophodno. Pri tome, sve vreme smo defanzivno postavljeni i nikome ne pretimo.

Dok je aktuelni predsednik republike na čelu države mi ne gledamo u pravcu priznavanja nezavisnosti Kosova

Vučević je komentarisao i otvoreno pismo francuskog predsednika Makrona i nemačkog kancelara Šolca u vezi sa Kosovom i Metohijom i pregovorima Beograda i Prištine.

-Nemačka i Francuska su ovaj put pokazali direktno interesovanje za dijalog Prištine i Beograda i stiče se utisak da žele da pojačaju taj tim Miroslava Lajčeka i Eskobara, sada dva ključna igrača žele ili pokušavaju da budu direktno prisutniji u tom procesu koji se dešava oko KiM. Da li će biti pritisaka na nas, moguće je da će ići i u tom kontekstu, ne kažem da su zlonamerni, ali ni da je sve dobronamerno. Sad je pitanje kako zemlje Kvinte vide normalizaciju odnosa, kako mi vidimo šta je za nas normalizacija odnosa, a kako Kurti. Kurti to vidi da Srbija prizna nezavisnost Kosova i to jedino stavljaju na pregovarački sto. Dok je aktuelni predsednik republike na čelu države mi ne gledamo u tom pravcu. Ne želim da budem ni pesimista ni optimista, jer niko od Berlinskog odnosa nije uspeo da reši kosovski čvor. Mi imamo potrebu da to tumačimo od Slobodana Miloševića ili Aleksandra Vučića, a preskačemo čitavu jednu epohu. Za Nemačku je, kao i za većinu zemalja Kvinte, Kosovo je nezavisna država od 1998. godine. Mediji se šokiraju u Srbiji kada Eskobar kaže da je Kosovo nezavisna država od 1999. godine. To je njihovo čedo. Za nas je važno da imamo jaku argumentaciju. Daj bože da možemo da se složimo po pitanju KiM, da budemo jedinstveni po tom pitanju, kao što su Albanci. Svi imaju isti cilj, samo su neki više radikalni kao Kurti, a neki manje kao Tači, što zvuči neverovatno, ali to su sada nijanse. Mislim da će bti teška ta sednica Skupštine Srbije, zato što će svi koji imaju danas poslanike videti to kao mogućnost za promociju zbog velike gledanosti. Mislim da ćemo čuti sa dva polja napade na aktuelnu politiku, jedni će izlaziti sa platformom da je to de facto stanje i da već zamaramo građane, da je Srbja umorna, moramo da prihvt. Ove super patriote sa desnog bloka koji sve gledaju idealistički da bi trebalo da vaskrsne srpsko carstvo, da umarširamo do Prizrena sa tuđom decom, ne njihovom, će reći da nikada nije dovoljna patriotska politika Srbije. Šesta kolona sve gleda idealistički, ne valja im ni srpski predsednik, patrijarh, ne valja im da li Srbija vodi pragmatičku politiku povodom pitanja KiM- rekao je Vučević.

Stvara se potreba da na političkoj sceni vidimo srednjišnji stub, koji će biti patriotski i građanski

Potpredsednik SNS je naglasio da na ideju predsednika Vučića o stvaranju zajedničkog bloka, koji bi branio srpske interese, gleda kao hrabar i nužan politički proces.

-Radi se o političkoj platformi. Mi smo pod strašnim udarima sa Zapada i Istoka. Opet smo pod sferom uticaja velikih igrača, koji imaju svoje favorite na domaćoj sceni. Srbija, SNS i predsednik ima obavezu, političku odgovornost da se formira na jedan blok ili stub koji će nositi srpsku politiku. Ne tako davno mi smo dobijali vladu ambasada ili tajkuna. Mi kažemo “Ajde da čuvamo naše interese, sve da uvažavamo i poštujemo, ali nemojmo da nam oni prelamaju naše interese preko naših leđa”. Moramo se okrenuti sebi. Ja sam pobornik jedne nezavisne politike, mora država da vodi računa o sebi i da sarađuje sa svima. Svako gleda kako će sebi da pomogne, svako gleda svoje interese. Još ne znamo format tog političkog bloka. Prosto se stvara potreba da na političkoj sceni vidimo srednjišnji stub, koji će biti patriotski i građanski- izjavio je prvi čovek Novog Sada.

Verujem da će ova Vlada doneti novu energiju i očekujem jedan snažniji tim

On je naveo da je bismo novu Vladu mogli da vidimo krajem septrembra, da ona ne može da se napravi preko noći, ali i kada će biti izabran novi gradonačelnik Novog Sada.



-Razgovarali smo više puta predsednik Vučić, Brnabić, Mali i ja. Imali smo više sastanka. Ono što je sigurno je da će Ana Brnabić imati funkciju mandatara, Ivica Dačić poziciju vicepremijera, a Siniša Mali i ja potpredsedničko mesto. S tim što ćemo imati resore. Svakako ne mogu da budem ministar zdravlja, ne bi bilo prirodno da budem ministar sporta. Ne mogu da se prihvatim nečega u čemu ne mogu da budem dovoljno dobar. Sagledavam realno svoje sposobnosti. Verujem da će ova Vlada doneti novu energiju i očekujem jedan snažniji tim, svakako solidarniji. Da ovo bude Vlada koja će veslati u istom pravcu sa predsednikom i odisati boljom harmonijom. Kada krene izbor nove Vlade ja ću se posle čitave decenije, što je najduže u istoriji Grada, povući sa mesta gradonačelnika. Mi ćemo kao stranka predložiti najboljeg mogućeg kandidata. Ja imam već u glavi predloge i ideje, ali prvo moram da razgovaram sa ljudima iz grada. Ja sam svaki dan na poslu. Kad bude došlo vreme izabraćemo ljude koji će čuvati Novi Sad i verujem doneti neku novu energiju i nastaviti politiku prosperiteta. Predsednik Vučić mi je nagovestio da ću napredovati na listi meta napada. Ne smeta mi, neka svako radi svoj posao. Ja ne čitam te komentare, ja znam da mirno spavam. Ne znam da li smetam nekome unutar vlasti, znam da sam prijatelj sa predsednikom, da odlično funkcionišem sa Anom i Sinišom- bio je izričiti Vučević.

Autor: