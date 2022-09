Doslednim sprovođenjem dobrosusedske politike postignuti su istorijski dobri odnosi sa Turskom, rekao je za PINK državni sekretar u Ministarstu spoljnih poslova Nemanja Starović.

- Kada govorimo o odnosima sa Turskom, oni su najbolji u modernoj istoriji. Poseta predsednika Erdogana je jako dobra, bilo da govorimo o ekonomskoj ili političkoj komponenti – rekao je Starović.

Kako kaže, u Srbiji danas posluje preko 1300 turskih kompanija, koje zapošljavaju oko 10 hiljada ljudi.

- Turska se nalazi među 10 najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije i njena uloga na toj listi se iz godine u godinu poboljšava – rekao je Starović.

On je rekao da je veliki broj turskih investicija u onim najnerazvijenijim delovima Srbije, što je, dodaje, od velikog značaja.

- Kada sve to imamo u vidu, kao i projekte koji su trenutno u fazi realizacije, možemo zaključiti da je poseta bila veoma dobra, uspešna, a da se dobri ekonomski odnosi prelivaju i na političku agendu – rekao je Starović.

Prof.dr Rejhan Kurtović, rekao je da se Turska naročito u poslednjem periodu pojavila kao faktor stabilnosti na Balkanu, što je, dodaje, izuzetno važno.

- Turska ima dobre odnose kako sa Srbijom, tako i sa ostalim zemljama u regionu. Zbog ekonomskog interesa veliki broj njihovih kompanija posluje sa balkanskim zemljama. Srbija je most između Turske i Evrope kada je u pitanju plasiranje proizvoda – rekao je Kurtović.

Kako kaže, oni brinu o svoj rasejanju, tako što sa svim tim državama žele dobre odnose.

Kurtović kaže da je značajna uloga Turske kada je i NATO pakt u pitanju.

Bivši diplomata i novinar Dragan Bisenić, rekao je da Turska ima dve faze svoje spoljne politike u 20. veku.

- Prva je do Arapskog proleća, koja je obeležena sa turskim optimizmom u svakom smislu. Međutim, 2012. godine, dolazi do promene. Ubrzo promenama u Egiptu 2013. dolazi do suprotnog smera koji odbacuje Tursku iz arapskog sveta – rekao je Bisenić.

Kako kaže, Turska počinje da vodi mnogo disperzivniju spolju politiku, mnogo više određenu prema svakoj pojedinačnoj zemlji.

On je istakao da su se tu izdvojile Rusija, i kada je reč o Balkanu, Srbija.

