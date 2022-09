Kurtijev jurišnik i ministar policije lažne vlade u Prištini Dželjaj Svećija uputio je pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poručivši mu da će imati teške dane, nedelje i mesece.

Bivši premijer Srbije i bivši potpredsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije, Nikola Šainović rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić da kada nemate političke argumente, onda potežete za izazivanjem krize i kopiranjem Zelenskog.

- Sadašnja pozicija Prištine na to liči, ako kriza nije dovoljno velika, napravićemo veću. Mislim da će se to odbiti ovog puta i od zapadne politike. Naravno, nemam iluzije, Zapad je širok pojam i na Zapadu ima jastrebova koji bi stalno podgrevali krizu. Uostalom, ova kriza traje tek 10 godina baš zato što postoje takvi krugovi. Mi ne treba da padamo u paniku, ali moramo da budemo zabrinuti. Te navodne baze policije u vojničkom smislu nisu nešto značajno, ali jeste osvajanje tačaka na mestima gde do juče nisu bili. Tako da u susret razgovorima i pojačanom dolascima u Beograd. Prva stvar što je predsednik Vučić sigurno reći jeste "Pogledajte šta se događa". Znači ne možemo da menjamo priču za stvarnost koja se događa, da menjamo lepe perspektive za naoružavanje i pretnje oružjem i čak direktnom pretnjom koju ovaj ministar izriče - rekao je Šainović.

Branko Branković, nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama kazao je da je cela ova stvar još uvek u jednoj nepoznanici i nije poznato ko ima zaleđinu u ovim pretnjama, odnosno ko je glavni, a to nije Kurti.

- Zna se ko pokušava da ustanovi nešto i povrati nešto što je izgubljeno. Ne smemo zaboraviti, malo se govorilo o tome, od pre 20 ak dana, kada su francuski predsednik Emanuel Makron i predsednik Vlade Nemačke odredili dvojicu svojih predstavnika da budu desna ruka ovom našem Slovaku Lajčaku. Ja u tome gledam nešto vrlo značajno i to sa strateškog aspekta. Otprilike je rečeno sledeće: "Gospodo Amerikanci, radili ste evo koliko godina, nema napretka. Mi polako preuzimamo!" Ova dvojica sa Lajčakom su sami i nastupaju zajedno sa Lajčakom, nema nijednog više predstavnika SAD-a ili bilo koje druge zemlje. Ja to vidim, možda grešim, da se kreće polako ali sigurno u ono što je predsednik Markon još pre godinu i po dana rekao, a podržao ministar spoljnih poslova EU Borelj, kad je rekao da mi u Evropi moramo da organizujemo ekonomsku, političku i vojnu bezbednost Evrope. Pri čemu je naglasio da treba da znamo da je i Rusija deo Evrope - kazao je Branković

Branković je dodao da mora da se uradi nešto do početka decembra jer će se cela Evropa dići na noge u suprotnom:

- Voleo bih i mislim da će do kraja novembra, početka decembra dođe do ukidanja sankcija Rusiji. To vidim kao neka vrsta osvešćivanja Evrope, da kaže, pa čekaj, košulja je bliža od sakoa.

Autor: J.Đ.