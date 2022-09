Vučević: Srpski blok kao odgovor na sve napade na našu zemlju

Miloš Vučević, aktuelni gradonačelnik Novog Sada i član Predsedništva SNS, zasigurno će se naći u novoj vladi i biće njen potpredsednik, a koji će resor dobiti, pokušali smo da saznamo odmah na početku intervjua.

- Mandatarka je pre neki dan izjavila da se naziru konture nove vlade i da će biti promena i zakona o ministarstvima. Nije to posao koji se radi preko noći, a i sami ste svesni koliko je težak period na međunarodnoj sceni i da smo imali važne događaje koji su bili u prvom planu. Nova vlada će biti formirana u zakonom utvrđenim rokovima. Raspodela resora ne zavisi od spiska želja nekog pojedinca, iako se možda tako radilo pre nego što je SNS došao na vlast. Koji ću resor ja voditi, uskoro će saopštiti mandatarka Ana Brnabić.

S obzirom na to da ste bili u najužem izboru za poziciju premijera, da li ste razočarani što nećete biti na tom mestu?

- Nemam razloga za to. Ukazana mi je velika čast time što sam predložen za potpredsednika buduće vlade, a vodiću i jedno ministarstvo. Ja sam timski igrač.

Rekli ste da biste aktuelnoj vladi dodali više energije, a oduzeli sujete, pa da li očekujete da se u novoj vladi borite sa sujetnim kolegama?

- Očekujem da ću raditi u timu sa vrednim, odgovornim i požrtvovanim ljudima koji će potpuno biti posvećeni borbi za bolji život građana Srbije i očuvanje naših nacionalnih interesa.

Da li će vam nedostajati Novi Sad, dugo godina ste bili načelu tog grada?

- Ne verujem da ću ikada prestati da razmišljam o poslovima koje sam radio za moj rodni grad, a posebno o projektima koje sam pokrenuo kao gradonačelnik i čija realizacija je u toku. Bez obzira na obaveze koje ubuduće budem imao, uvek ću biti na raspolaganju mojim koleginicama i kolegama koji će nastaviti da, verujem, jednako uspešno vode Novi Sad.

Da li ćete se preseliti u Beograd?

- O tome sada ne razmišljam. Uostalom, Novi Sad i Beograd nikada nisu bili bliži. Sokolom se stiže za manje od pola sata.

Srpski blok je ovih dana jedna od aktuelnijih tema u medijima, kako vi to komentarišete?

- Ne razumem takvu dramu u delu javnosti. Šta je problem u tome da se formira jedan blok koji će biti i nacionalni i građanski, koji će okupiti predstavnike pristojne i normalne Srbije, ljude koji se bore za interese Srbije i ne podležu pritiscima, niti su deo klanova sa socijalnih mreža? Ne vidim to kao formalni politički skup, već kao jedno bazično okupljanje oko najvažnijih nacionalnih pitanja. I ne vidim ništa loše u ideji i pozivu da se okupimo oko naše Srbije, oko zaštite njenih interesa, da se borimo za nju. To može da bude most između vlasti i opozicije. Srpski blok mogu da napadaju i kritikuju samo oni kojima smeta jaka Srbija.

Da li je moguće formirati taj blok u društvu koje je podeljeno po skoro svim pitanjima?

- Baš zato nam je potreban poziv na sabornost i jedan snažan i jasan odgovor svima onima koji putem tajkunskih medija i socijalnih mreža polarizuju javnost i pokušavaju da nas razjedine u ovim kriznim vremenima, kada svetu prete energetske i egzistencijalne krize. Zato nam je u Srbiji potreban jedan patriotski front koji bi služio održavanju stabilnosti, da imamo jedinstvo oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja, da tim jedinstvom amortizujemo eventualne krize koje dolaze.

Da li Srpski blok znači i kraj SNS-a, kako to najavljuju pojedini mediji?

- To je glupost. To najavljuju oni koji imaju kompleks zbog snage i uspeha Srpske napredne stranke. Ovo je samo primer da SNS pruža ruku svima koji žele suverenu Srbiju, a ne Srbiju u kojoj se mešaju i pitaju strani faktori.

Kako komentarišete sednicu Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o Kosovu i Metohiji, da li ste razočarani što nije bilo jedinstvenog stava?

- Na sednici se videla i čula snaga argumenata predsednika Aleksandra Vučića i pogled čoveka koji zna da čini sve za Srbiju i Kosovo i Metohiju u njenom sastavu. I to je najjači utisak. S druge strane, davno sam prozreo licemerje pojedinaca iz opozicije kojima su puna usta navodne potrebe za jedinstvom, posebno u odbrani Kosova i Metohije, a zapravo samo pokušavaju da igraju na emocije građana, a nacionalno jedinstvo ih ne zanima da se ne bi zamerili nekoj zapadnoj sili. Dakle, od njih nisam očekivao ništa više od prazne demagogije i potpunog neznanja i nerazumevanja ozbiljnosti situacije. Od opozicije nismo čuli nijedan konkretan predlog šta i kako da učinimo za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Umesto toga, građani Srbije su u prenosu uživo imali priliku da vide ko je kakav i kakve su čije namere. Umesto jedinstva za koje su se navodno zalagali, deo opozicije je sednicu koristio za nastavak svoje prljave kampanje i širenje laži o predsedniku Vučiću i njegovoj porodici.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je najavio delimičnu mobilizaciju, čini se da se ratu u Ukrajini ne nazire kraj, očekujete li nove pritiske na Srbiju povodom uvođenja sankcija Rusiji?

- I sam predsednik Vučić je rekao da mu je to pitanje u Njujorku stalno postavljano. Vidite da je geopolitička situacija svakim danom sve komplikovanija, a samim tim će pritisci na Srbiju svakim danom biti sve veći - spolja od istih onih koji su principe međunarodnog prava polomili na grbači našeg naroda, ali i iznutra od ljudi koji stalno spočitavaju što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. Ne znam da li je ijednoj zemlji u Evropi u ovom momentu teže nego Srbiji zbog njenog specifičnog položaja. Važno je da građani veruju u argumente koje iznosi predsednik Vučić, i siguran sam da on iz toga crpi najveću snagu u daljoj borbi za interese našeg naroda.

Vučić celom svetu u oči rekao istinu o Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić je održao govor u Ujedinjenim nacijama, kako to komentarišete?

- Iznad svega, kao hrabar i mudar državnički govor kojim je celom svetu u oči rekao istinu o Srbiji, izneo slobodarske i pravične stavove i na primeru Srbije ukazao na nepravde i dvostruke aršine u primeni međunarodnog prava, ali i na potrebu i zalaganje naše zemlje da i dalje čvrsto stoji na braniku međunarodnog prava. Kakve je odjeke taj govor imao, svedoči činjenica da su danima mediji i društvene mreže preplavljeni njegovim komentarima i analizama. Čak je i na zvaničnom kanalu svetske organizacije govor predsednika Vučića imao više pregleda nego lideri mnogo većih zemalja, pa i sam Zelenski, koji je najavljivan kao najveća zvezda sesije. Jedino više pregleda su imali govori predsednika Bajdena i predsednika Filipina, a to su sve zemlje sa više od sto miliona stanovnika. Jako je značajno što se tako daleko čuo iskreni govor našeg predsednika Aleksandra Vučića, zato što je oslonjen na stavu da je odbrana međunarodnog prava od ključnog značaja, da ne sme tako surovo da se gazi, kako su to velike sile učinile u slučaju Srbije. Sigurno su mnogi bili iznenađeni, ali većina je bila oduševljena kada su čili kako predsednik jedne male zemlje ima tako snažan i svoj stav baziran na odbrani osnovnih postulata međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.