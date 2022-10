VUČIĆ IZ BUGARSKE PORUČIO: Energetska situacija je jako teška. Zahvaljujući stanju naših finansija moći ćemo da prezimimo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon što je prisustvovao današnjoj ceremoniji u Sofiji povodom puštanja u rad gasnog interkonektora Bugarska - Grčka.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara rekao da će se graditi intekonektor između Srbije i S. Makedonije, koji je važan iz mnogo razloga.

- Razmišljamo i o drugim projektima, novim gasovodima na teritoriji Srbije i naftnim linijama, jer vidim da se mnogi hvale kako nam čine veliku uslugu pa da i to diverzifikujemo - rekao je Vučić i dodao:

- Imamo milijardu kubnih metara gasa, dve milijarde kupujemo od Rusa i bilo bi idealno još jednu milijardu da kupimo na drugoj strani.

Vučić se zahvalio Evropskoj komisiji na podršci.

- Polovinom sledeće zime imaćemo više izvora gasa - dodao je Vučić.

Dodao je da je situacija trenutno jako teška, dodaje da je tražio da i zemlje Zapadnog Balkana dobiju određeni novac kao nadoknadu za ogromne cene koje plaćamo.

- Samo zahvaljujući onome što smo uštedeli moći ćemo da prezimimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Srbija pod velikim pritiskom, dodaje da one koji to ne osećaju briga za to.

- Mi ćemo ukazivati na pritiske koje trpimo ali i na našu potrebu da budemo deo sveta. Želim da i u najvećoj krizi izvučemo najviše za našu zemlju - rekao je Vučić.

Kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji, predsednik ističe da se Srbija bori za svoju politiku, naša politika je definisana zaključkom Saveta bezbednosti.

O napadima iz Hrvatske, predsednik kaže da nema s tim problem i da je to sloboda medija, kao i da je svojevremeno bilo napada medija na Angelu Merkel.

Komentarišući to što je u hrvatskim medijima izašla njegova slika sa hitlerskim brkovima, rekao da nema problem sa tim.

- Zamislite da oni koji su Hitlera sa cvećem dočekivali, o tome govore sa onima koji su se protiv njega borili od prvog dana - rekao je Vučić.

