U okviru ''Specijalne emisije'' na TV Vesti Srđana Predojevića, večerašnji gosti govorili su o najnovijim informacijama kada je u pitanju rat u Ukrajini.

General Vojske Srbije u penziji Vinko Pandurević istakao je da je novi general Ukrajinaca bio u pravu kada je rekao da se Ukrajinci "neće buditi uz kafu" što se i desilo. Namera druge strane je, kako kaže, bila da se napadaju konkretni objekti.

- Ovo se može svrstati u neku vrstu hibridnog rata. Neko navija za jednu, neko za drugu stranu. Ovaj sukob utiče na naše živote, a mi na njega ne možemo da utičemo. Što se tiče kraja istog, ovde će možda biti više leta, više zima. Ja ne očekujem brz kraj, osim ako sukobljene strane ne reše iz nekog razloga da sve prekinu - rekao je Pandurević.

Profesor doktor Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo navodi da postoji mnogo definicija terorizma, koje su napravljene da bi bile funkcione za neke potrebe.

- Ne postoji tačna definicija terorističke države. Taj termin neće biti kodifikovan u skorije vreme. Da li su to terorističke akcije, moramo da gledamo Međunarodno pravo, i vidimo da se ne poštuje ni sa jedne ni sa druge strane. Skoro smo videli sliku sa Grdelice, i rečeno je da su to Rusi uradili. To nije etično, to je na granici degutantnog. Postavlja se pitanje Međunarodnog i ratnog prava... - dodala je ona.

Rusi sve ratove završavaju zimi, još od Katarine II, tako da njima sve ide u prilog, dok Zelenski u poslednje vreme ni ne pominje reč dogovor, navodi Zirojević.

Kapetan Stevan Ignjatović kaže da nije važno čije se oružje u ratu koristi, već koja je njegova svrha.

- Ruski komandant je neke dobre stvari shvatio. Edukovan je, kažu da je bio tenkista, i mislim da bolje varijante nema od toga šta treba i može da pomogne kopnenoj vojsci. On je došao do saznanja da jedan dron košta oko 20 hiljada dolara, u odnosu na raketu koja može da košta par stotina hiljada. Da ne pričamo o avionu ili ljudima koji vrede mnogo više. U samom početku rata avijacija je dejstvovala mnogo, Rusi su tu izašli kao apsolutni pobednici - priča Ignjatović.

Ono što je mene iznenadilo je da je Iran postao svetska vodeća sila u proizvodnji dronova. Oni su bili prinuđeni da ovo rade, Zapad je blokirao Iran, ostali su bez zaštite vog vazdušnog prostora, dodaje Ignjatović.

- Oni su morali nešto da urade da zaštite sebe. Prvo su poslali grupu momaka na svetske Univerzitete da završe sve što treba. Onda su počeli da prave nešto, pa su 2011. godine njihovi hakeri prizemljili američki dron koji je snimao njihovu teritoriju. I sve je to CIA kontrolisala i nadgledala. Ameri su tek posle par dana shvatili da je dron negde. Nisu hteli da ga vrate, oni su posle napravili svoj - rekai je Ignjatović.

Sada imaju 48 tipova raznih dronova koje koriste za odbranu. Ima informacija da je Putin, kada je bio u Iranu sa njima dogovorio transakciju dronova za avione - navodi Ignjatović.

