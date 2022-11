Bivši obaveštajac Božidar Spasić ocenio je govoreći o svedočenju Srđana Lalića da je sada jasno da je glavna meta mafije bio predsednik Srbije Aleksandar Vučića, a organizator svega Radoje Zvicer.

Srđan Lalić, pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, rekao je danas tokom svedočenja da je Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, obezbedio 5 miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji.

Povod za to bila je odluka Vučića da objavi rat mafiji.

- Ova informacija ne predstavlja senzaciju za naše službe bezbenosti. Sada se javnosti otkrivaju komletni planovi. Mi koji smo govorili da je Vučić meta mafije, da žele da ga uklone da bi posredstvom svojih opozicionih struktura došli na vlast bili smo ismevani - naveo je Spasić.

Najvažniji svedok u ovom procesu potvrđuje ono što su naše bezbednosne službe znale. Činjenica je da je glavni organizator svega ovoga Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, koji se u ovom trenutku krije. Njihova glavna meta je, to sada pouzdano možemo da tvrdimo, bio Vučić.

Spasić kaže da se iz svedočenja Lalića vidi da je Vučić bio u permanentnoj opasnosti.

- Postavlja se pitanje i ko je i zašto je Zvicera štitio? On jeste ponudio pet miliona za atentat, ali je kako saznajemo iz bezbednosnih krugova za to bilo potrebno više od 10 miliona evra, zbog logističke podrške, obezbediti bekstvo atentatorima. Planirano je da se to izvede ovde u Beogradu ili prilikom nekog putovanja - naveo je Spasić.

Kako je dodao, država je dobila potvrdu da su bezbednosne službe dale dobre procene.

