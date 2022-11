Vesić posetio zaposlene u CIP-u : “Iskustvo i znanje koje imate dragoceni su za zemlju”.

Danas je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao zaposlene u Saobraćajnom institutu CIP.

Rekao im je da istorija CIP-a svedoči o istoriji transportnog i privrednog razvoja Srbije. Poručio je zaposlenima u CIP da su oni jedno od ključnih domaćih preduzeća za dalji razvoj zemlje i ponovio da je to upravo razlog zašto su prva kompanija iz njegovog resora koju je lično posetio i obišao.

Vesić je naglasio da je razvoj svih vidova transporta a pogotovo železnice, upravo vezan za ovo preduzeće koje ima tradiciju dugu 140 godina.

“Ja verujm u CIP. U vaše znanje, vaše iskustvo, vašu pamet i posvećenost. CIP je državna firma, a Srbija mora da ima svoje snažno projektantsko državno preduzeće u kojem će ljudi biti dobro plaćeni i u kojima će zaposleni voditi najvažnije državne projekte. Upravo to će biti moja obaveza, da državne kompanije jačaju a da zaposleni u ovim kompanijama budu zadovoljniji”, rekao je Vesić.

Vesić je istakao da država Srbija ima velike planove za ulaganja u infrastrukturu, ali da je predsednik Vučić više puta rekao da će akcenat razvoja ubuduće biti na železnici. Dodao je da evropski trend da se do 2030. godine duplira broj koloseka, što je dovelo do toga da se sve više ulaže u pruge, razloga tome je što je to ekološki, jeftiniji i jeftiniji način prevoza.

Na kraju svog obraćanja prisutnima Vesić je rekao da će se potruditi da ubuduće imaju više posla, a to znači da će više posla njima doneti veće plate i da CIP opet bude snaža projektantska kompanija koja može da vodi najvažnije projekte.

“Došao sam lično da vam kažem koji su planovi i namere ministarstva koje vodim vezano za vaše preduzeće. Da vam prenesem zahvalnost Predsednika na požrtvovanosti i veliki rad. Ovde se nalaze stručni ljudi i pamet naše zemlje, ne smemo da dozvolimo da odu negde drugde, naš zadatak je da im obezbedimo da ovde budu zadovoljni”, zaključio je Vesić.

