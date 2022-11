Gosti u studiju kod Verice Bradić ove nedelje su bili lider Radikala dr Vojislav Šešelj, član Predsedništva SNS Vladimir Ðukanović i medijski analitičar Ištvan Kaić.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu.

Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog koji je osvojio najviše glasova jeste predlog broj 2 - VRAČARSKI KLAN, sa osvijenih 630 glasova.

PREDLOG BROJ 1 - Makron - Vučić - Kosovo

Šešelj je rekao da je predsednik prećutao ono glavno iz ovog razgovora. Dodaje da pretpostavlja da je njegova namera, da oseća da je Makron mnogo blaži i prijateljskije orijentisan prema Srbiji, nego nemački kancelar.

- Berlin je ostao veran svojim saveznicima iz Drugog svetskog rata, a Velika Britanija je uvek bila neprijateljska prema Srbima i da su se oni pitali još bi mi bili u turskom ropstvu - rekao je Šešelj.

Kako kaže, Britanci u nama vide male Ruse na Balkanu, dodaje da svaki uspeh Srbije doživljavaju kao uspeh Rusije.

Kako kaže, Rusija je uvek pomagala i podržavala Srbiju. Dodaje da smo mi ruski tradicionalni saveznici.

Kako kaže, nema Srba koji će za novac postati rusofil, dodaje da nikada nije čuo da je neki značajan Srbin potkupljen od Rusa da bi uradio to i to.

- Nadam se da je Vučić nešto postigao na tom planu, ali dok to sam ne saopšti ne možemo biti sigurni. Onaj plan koji je donet u Beograd, ne može se nikako prihvatiti - rekao je Šešelj.

Lider radikala je rekao da Kurti ne može ništa da uradi bez podrške koju mu pružaju Britanci i Amerikanci.

- Nema te srpske ruke koja će potpisati nezavisnost Kosova - rekao je Šešelj.

Kaić je rekao da nije Šešelj prvi koji je uporedio slučaj Rade Trajković i Olivera Ivanovića.

- Ono što bih se složio jeste da kada pogledate Oliver Ivanović nije bio nikakva politička pretnja bilo kome. Isto to Rada Trajković takođe. Šta bi se dobilo da se njoj sada nešto desi, šta bi i ko dobio nešto time? Ali, optužbe bi sigurno otišle na istu adresu - rekao je Kaić.

Kako kaže, sve zavisi ko kako interpretira i sa koje strane dolazi interpretator.

Đukanović je rekao da će kurti na silu pokušati da napravi vlast. Dodaje da je Oliver Ivanović, kakvu god da je imao podršku, imao je bar neku, dok Rada Trajković, dodaje, nema baš nikakvu podršku.

- Iskreno, plašim se i pribojavam sukoba, ali ne vidim način na koji će se ovo rešiti. Mi moramo da budemo spremni na najgori mogući scenario. Ne vidim efekte da se situacija može smiriti - rekao je Đukanović.

Dodaje da žele Putinu argument da izbace iz ruku.

Kako kaže, na sve moguće načine će pokušavati nas da nateraju da priznamo Kosovo kao nezavisno, dodaje da se to neće desiti i da se plaši da može doći do nekog sukoba.

Šešelj je takođe rekao da preti opasnost od ozbiljnog sukoba, dodaje da će zapad biti dovoljno pametan da zaustavi Kurtija.

- Postoji jedan momenat koji još nije pomenut. Pogledajte kako je Haradinaj odlučno nastupio, a nije to uradio na svoju ruku. On je, čini mi se, najbliži amerikancima. On je potpuno uskratio podršku Kurtiju. Dok se Kurti ne uzbuđuje uopšte, on je psihopata, on nema nikakvih emocija - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da je plan "Dve Nemačke" neprihvatljiv za nas. Dodaje da je to neuporedivo sa ovom situacijom.

- UN ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, i bez podrške Rusije i Kine, to neće ni postati - rekao je Šešelj.

Kako kaže, jedna država u današnjem svetu, ne može da se smatra nezavisnom dok ne postane članica UN.

Komentarišući 21. novemar, Šešelj je rekao da to može biti datum za oružani obračun. Dodaje da posledice mogu biti krajnje nepredvidive.

Đukanović je rekao da ćemo tada videti da li oni žele da spreče sukob ili ne.

- Zbog čega oni šalju dronove i zbog čega se pripremaju, naoružanje, voda, hrana. Nismo ni mi pali sa marsa, znamo šta se sprema tako da se i mi pripremamo za najgore - rekao je Đukanović.

Kada su u pitanju poverljivi izvori određenih medija, Kaić je rekao da se seća u vreme korone, kada je uvedeno vanredno stanje, oni su pisali kako je to učinjeno kako bi se ugušila politička reč. Dodaje da je tada bila aktuelna Tanja Fajon.

- Nova s i N1 su istog trenutka imali sve tekstove koje je ona pisala. Kasnije se pojavila Viola fon Kramon, koja je zadužena za teme oko Kosova i koja prosleđuje tekstove albanskim medijima, medijima na Kosovu i medijima iz Beograda koji pripadaju United media - rekao je Kaić.

Kaić je rekao da je Nova.rs objavio svojevremeno nakon početka rata u Ukrajini, kako smo mi odbili dokument u kojem se priznaju suverenitet Ukrajine.

- Napravili su štetu našoj zemlji nakon objavljivanja te lažne vesti. To je bila jedna informacija koju su na slobodan način i njima svojstven način interpretirali. Oni time otežavaju našem rukovodstvu i državi, koji dobijaju izvestan pritisak, pre nego i treba da objasne neke stvari - rekao je Kaić.

PREDLOG BROJ 2 - Vračarski klan

Šešelj je rekao da je čuo da je ova operacija spremana više od godinu dana. Dodaje da nije znao za ovu grupaciju, da je "vračarska" grupa za njega novost.

- Srpski i muslimanski kriminalci najbolje međusobno sarađuju, njima sve pada u zasenak kada su u pitanju finansijski i kriminalni interesi. Nije još ništa rešeno, treba videti ima li ih još, a biće ih sigurno dok god bude na vlasti Milo Đukanović i svi oko njega - rekao je Šešelj.

Kako kaže, opasnost i dalje postoji i vreba i nema mesta opuštanju. Dodaje da istraga sada treba da pokaže svoje.

On je istakao da je i ovde uhapšen jedan policajac, dojavljivač, od koga su tražili informacije.

- Smatram da policija sada vraća poverenje koje je bilo uzdrmano. Mi treba da pomognemo sada policiji kod otkrivanja krivičnih dela - rekao je Šešelj.

Đukanović je rekao da se radi o daleko opasnijoj, snažnijoj i organizovanijoj grupi nego što je bila Belivukova.

- Ovo je jedna veoma opasna grupacija - rekao je Đukanović. Dodaje da se čekalo dugo da bi se dobilo sve crno na belo.

Kako kaže, ako hoćete da izvršite atentat na predsednika ili nekog člana njegove porodice, to ne možete bez pomoći spolja, ali i iznutra.

- Iz samog sistema su mi mnogo važniji. Ko su ti ljudi koji su to sve omogućavali. Da bi vi takav poduhvat izvršili morate da znate njegove navike, sve morate da saznate da bi takvo nešto izvršili i da imate nekoga iz samog sistema ko bi vam to sve dojavio - rekao je Đukanović.

Kako kaže, nema nikakvu dilemu da bi trebalo da se krene unutar sistema i da se vidi ko je taj koji je njima pomagao.

- Ne postoji mogućnost da izvršite atentat na predsendika zemlje, a da nemate podršku iz samog sistema - rekao je Đukanović.

Kaić je rekao da je Lalić potvrdio saznanja naših bezbednosnih službi da je pripreman atentat na predsednika Srbije.

Kaić je rekao da je predsednik u jednom delu medija izuzetno satanizovan i omalovažen, dodaje da svaka vest koja se plasira automatski se ne shvata ozbiljno u tim medijima, bilo da je iz sfere ekonomije pa sve do ovako ozbiljnih tema.

- Imali smo situaciju u kojoj je Lalić govorio o delima te grupe, izjavio da je u Crnoj Gori dogovaran atentat na predsednika. Za to vreme na N1 ne postoji ni jedna vest o tome. Nigde nije moglo da se nađe, čak ni u izveštaju sa suđenja - rekao je Kaić.

Kako kaže, tek nakon specijlane emisije na Pinku, oni su promenili naslov i modifikovali su svoj izveštaj.

- Oni gledaju i razmišljaju kako će da uklope informaciju, jer im zapravo ne odgovara. Zato čekaju. Oni traže kako to da prelome, traže sagovornika kog će preneti kao refleksiju i kako će provući tu vest. Vidi se kako oni to neprofesionalno shvataju - rekao je Kaić.

Kaić je rekao da se jako izokreće sve. Imali smo neke stručnjake koji su čak izjavili da je neobično da se informacije o atentatu objavljuju.

- Upravo treba govoriti o tome. Potpuno je jasno kakve bi bile reakcije da se takvo nešto dogodi, pa da se tada izađe sa informacijom da se zapravo sve vreme znalo da preti opasnost - rekao je Kaić.

PREDLOG BROJ 3 - Pad Hersona

Šešelj je rekao da su se svi neprijatelji Rusije prerano obradovali.

- Ne pridajem veliki značaj ovom povlačenju, mislim da je to strateško povlačenje. U Hersonu je bila velika grupacija ruskih vojnika, postojao je plan da Ukrajinci sruše branu Halovka kako bi voda potopila ceo Herson - rekao je Šešelj.

Kako kaže, ovaj se sukob neće razrešiti dok Rusija pod svoju kontrolu ne dovede celu Ukrajinu.

- Rusija ne sme da ostavi ni jedan pedalj zemlje za neki NATO plan u budućnosti. Ukrajinci su samo puki instrument. Rusi čuvaju svoje snage i civilno stanovništvo, mislim da će tako da postupaju i dalje - rekao je Šešelj.

On je istakao da je važno što su svoje trupe izvukli na levu obalu Dnjepra, i tako ako dođe do poplave poplavljen će biti desni deo.

- Rusi će sada mnogo više koristiti svoju avijaciju i raketne sisteme - rekao je Šešelj.

Kako kaže, Odesa se mora pod hitno zauzeti.

Đukanović je rekao da se svi ti događaji odražavaju na celu Evropu, pa tako i na Srbiju. Dodaje da nema dileme da će biti i dodatnih pritisaka na nas.

- Činjenice su da se ovo neće skoro završiti, ljudi to gledaju previše crno belo. Rusija je polupala kompletnu elektro mrežu Ukrajine. Sa strane ratne strategijie, oni su ih primorali da isele ceo Kijev, jer nema ni vode ni struje - rekao je Đukanović.

Kako kaže, misli da će Rusi promeniti taktiku, kao i da će za Ukrajinu biti još teže.

Kaić je, komentarišući da su oni koji su za nezavisnost Kosova ujedno i protiv Rusije, rekao je da je to zato što nezavisnost Kosova i biti na strani Ukrajine, koju podržava NATO savez i zapad, predstavljaju politiku jednog centra moći.

- Kurti se identifikuje sa Zelenskim - rekao je Kaić.

Gledalac je glasao za predlog broj 2. Kako je rekao da, čim je Vučić na meti mafije, to znači da im je stao na put. Dodaje da mu je drago da se konačno našao neko dovoljno hrabar i jak da iskoreni, kako je rekao, to zlo iz Srbije.

Gledateljka Sanja iz Žitorađe je glasala za predlog broj 2. Ona je istakla da pretnja atentatom na predsednika Srbije ipak nisu bile prazne priče. Kako kaže, Vučić smeta kriminalcima u njihovoj nameri.

Šešelj je glasao za predlog broj 3. Kako kaže, smatra da je to sve samo priprema za novu rusku ofanzivu.

Đukanović je glasao za predlog broj 2. On je rekao da se nada da je ovo početak iskorenjavanja iz sistema ljudi koji su radili za mafiju.

Kaić je glasao za predlog broj 2.

- Mislim da se otvorila čitava Pandorina kutija. U pitanju su i kriminalci i svi oni koji ih na bilo koji način podržavaju - rekao je Kaić.

