'NEOPHODNO JE NAPRAVITI VELIKE NAPRETKE U OBLASTI ENERGETSKOG SEKTORA!' VUČIĆ: Moraćemo mnogo reformi da sprovedemo, ali i da menjamo navike! (VIDEO)

U oblasti energetike potrebne su brojne reforme, promena naših navika, ali i ogromna ulaganja, čak između 16 i 30 milijardi evra narednih godina, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da nema lakih ni jednostavnih rešenja, ali da se sve to mora prezdueti, jer ćemo se u suprotnom suočiti sa katastrofom.

- Za sve vlade u regionu, jedno od najvažnijih pitanja je napredak u sektoru energetike - istakao je Vučić na skupu o mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu.

On je rekao da je ove godine konstatovano da u Srbiji postoje duboki suštinski problemi, i to ne samo kada je reč o diverzifikaciji snabdevanja gasom i naftom, već kada je reč o nama, našem staromodnom pristupu, starim tehnologijama u termoelektranama.

Takođe, dodao je da ničeg novog nema ni kada je reč o hidropotencijalima, i da država nije u poziciji da poveća procenat obnovljivih izvora energije u ukupnoj ponudi i potrošnji.

- To znači da ćemo morati da sprovedemo mnogo reformi, da promenimo navike i da radimo na prilično drugačiji način - naglasio je predsednik Srbije.

Zato smo, kaže, i zamolili partnere iz Norveške, ali i Britanije da pomognu, dodajući da su norveški partneri bili od velike pomoći, i posle nekoliko meseci tokom kojih su pomno pratili situaciju u Srbiji, imaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne predloge i postavljene prioritete, kada je reč o tome šta treba da uradimo.

- Nema lakih, ni jednostavnih odluka, ali moraćemo što pre da radimo, inače ćemo da se suočimo sa katastrofom. Kada vidite brojeve, novac koji ćemo morati da uložimo u naš energetski sektor, i ako uzmemo tri norveška predloga za narednih 10, 15 ili 20 godina, biće potrebo između 16 i 17 milijardi do čak 32-33 milijarde evra - naglasio je Vučić.

To, dodao je, znači da je najvažnije pitanje za sve vlade u regionu da postignu napredak u okviru eneregetskog sektora i da nema ničeg važnog u toj meri, osim zdravstva.

- Moramo i naše prenosne sisteme mnogo bolje da povežemo, interkonektore gasne, naftovode, a ovo je prilika za strane invetsitore, ali i za sve nas, da povećamo nivo BDP-a, stopu rasta, uz istovremeno težak izazov da se zadrži fiskalna stabilnost - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao i da je pripremljen budžet za sledeću godinu, sa MMF-om, kojim je predviđen deficit od 3,3 do 3,4 odsto, što, ističe, "nije dobro, ali je relativno ok".

- Od toga, 45 odsto ide na našu rashodnu stranu, kada je reč o snabdevanju energentima, što pokazuje koliko je to postalo važno - rekao je Vučić.

Napomenuo je da će Srbija i danas potrošiti više od 2,5 miliona evra, za uvoz strujom sa evrsopke mreže.

- To pokazuje da krvarimo, jer to nije sitan novac, a biće još gore tokom zimr. To znači da ćemo morati da promenimo strukturu energetskog sektora, da imamo više obnovljivih izvora energije, a ne samo da se oslanjamo na ugalj i hidropotencijale, što ćemo morati da unapredimo. Ne danas ili sutra, ali ubuduće ćemo svakako to morati da stavimo na ekonomsko tržište, a da cene ne budu socijalna kategorija za politicare - rekao je Vučić.

Poručio je investitorima da su dobrodošli u Srbiju, a ambasadorima zahvalio na podršci.

- Možemo mnogo toga zajedno da uradimo, imamo mnogo ideja, i danas ćemo razgovarati, da proširimo ideje, na sve u regoinu. Neki kažu da je to 5+1, neki bi rekli šest zemalja, ali kako god da kažemo, moramo da radimo zajedno, inače nisam siguran šta nas čeka. Preguraćemo ovu zimu ali niko ne zna šta će biti sledeće, koja će biti teža i okrutnija nego što smo očekivali - upozorio je Vučić.

Uz zahvalnost svim učesnicima skupa, izrazio je očekivanje da će zajednički stići do rešenja, za bolju budućnost svih.

Eriksen: Vučić će posetiti Norvešku za dve nedelje

Specijalni izaslanik premijera Kraljevine Norveške za energetiku Andreas Eriksen rekoa je da se raduje što će predsednik Vučić posetiti Norvešku za dve nedelje.

Na Regionalnoj konferenciji, koju organizuju ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu, u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, Poslovnom asocijacijom Norveška-BiH i Norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike, učestovavaće i predsednik Vlade Albanije Edi Rama, predsednik Vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsedavajući Veću ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.

